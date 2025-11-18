Live TV

Monitorizarea traficului rutier, extinsă. Se vor colecta imagini de la camerele autorităţilor locale, combinate cu cele ale șoferilor

Radar din cadrul sistemului e-Sigur.
Radar din cadrul sistemului e-Sigur. Foto: Poliția Română/ Facebook

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic. ”Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, asigură ministrul.

„Am semnat proiectul de OUG pentru dezvoltarea ,,Sistemului E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră”.

De la începutul anului 2025 imaginile și informațiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale Ministerului Afacerilor Interne sunt colectate digital în centre de monitorizare și dispecerate.

Prin această ordonanță de urgență vom extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autoritățile locale și procesarea integrată a tuturor acestor informații, precum și a celor înregistrate de camerele de bord ale participanților la traficul rutier”, a spus Predoiu.

„Nu, nu este vorba de ,,Big Brother”, ci de un scut digital de protecție și de siguranță, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificați, sancționați sau scoși din trafic pentru a nu mai pune pe alții în pericol.

Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 99/2025 am creat cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităților locale la constatarea automată a contravențiilor — o etapă esențială pentru digitalizarea controlului rutier”.

Ministru a mai menționat că se va acționa complementar pe trei linii:
1. constatarea directă în teren;
2. monitorizarea automată;
3. procesarea sesizărilor video transmise de către conducătorii auto.

Predoiu a mai anunțat că există propunerea ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcționat către educația rutieră și mentenanța sistemelor tehnice — în acord cu bunele practici europene.

„Pasul următor va fi utilizarea inteligenței artificiale în monitorizarea traficului rutier, așa cum se întâmplă deja în alte țări europene sau non-europene.
Sistemul E – Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care au făcut-o și sancționarea lor rapidă, fără birocrație și pierdere de timp pentru primării și unitățile de poliție”, a mai spus ministrul.

