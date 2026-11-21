Poliţiştii din Dâmboviţa anchetează moartea în condiţii suspecte a unei femei care avea grijă de o bătrână şi care a fost găsită în casa acesteia, cu urme de violenţă pe corp. În locuinţă a fost găsit şi fiul femeii, spânzurat. Nu se ştie cum a survenit decesul femeii, primele verificări indicând că între îngrijitoarea bătrânei şi fiul ei nu existase niciodată un conflict care să ajungă în atenţia autorităţilor.

„La data de 21 noiembrie a.c., în jurul orei 14:30, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie, de 46 de ani, din comuna Vulcana Pandele a plecat de la domiciliu şi nu a mai revenit. Din informaţiile comunicate de fiul acesteia, femeia s-ar fi deplasat în comuna Văcăreşti, la locuinţa unei bătrâne, pe care ar fi îngrijit-o. În urma verificărilor, poliţiştii au identificat cadavrul persoanei dispărute, care ar fi prezentat urme de violenţă. Extinzând verificările, într-o anexă a locuinţei, a fost descoperit cadavrul unui bărbat, de 46 de ani, care s-ar fi spânzurat”, informează, sâmbătă seară, reprezentanţii Poliţiei judeţului Dâmboviţa.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul găsit spânzurat era fiul bătrânei de care victima avea grijă.

Primele verificări ale Poliţiei arată că nu au mai existat sesizări anterioare privind conflicte între îngrijitoarea bătrânei şi fiu şi cei doi nici nu aveau o relaţie apropiată.

Bărbatul fusese condamnat pentru un omor comis în Spania, în urmă cu mai mulţi ani, el luând viaţa concubinei sale. După o perioadă petrecută în penitenciar în România, el fusese eliberat.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru omor, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. Ancheta urmează a stabili cauzele şi împrejurările care au dus la decesul femeii, urmat de sinuciderea bărbatului.

Editor : Liviu Cojan