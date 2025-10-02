România trebuie să investească în înzestrarea armatei sale, pentru a fi bine pregătită pentru viitor și a descuraja ideile beligerante ale lui Vladimir Putin, a punctat, joi seara, în direct la Digi24, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Demnitarul a subliniat că, deși țara noastră are avantajul de a se afla sub umbrela protectoare a NATO, are datoria - și așa i-a fost indicat și de către Statele Unite - să aibă o armată puternică, bine înzestrată cu capacități de apărare, chiar dacă în trecut acest aspect a fost defavorizat: „Se putea face mai mult încă din 2023, când a băgat Marcel Ciolacu mâna în buget adânc și n-a mai făcut rectificare și a dus toți banii în fondul de rezervă. (...) Guvernului de atunci i-a păsat un pic mai puțin de armată și de înzestrare”.

România, îndemnată să se înarmeze

Ministrul Apărării a explicat, în direct la Digi24, schimbarea de perspectivă a aliaților în contextul amenințărilor venite dinspre Federația Rusă, în urma izbucnirii războiului din Ucraina.

„Cu toții ne-am asumat - toți aliații NATO - că vom crește cheltuielile de apărare. Era, așa, „un dolce far niente”. Nu prea se mai investea în apărare, inclusiv noi. Trebuie să recunoaștem: n-am investit prea mult în ultimii 30 de ani în apărare, în echipamente moderne. Și a fost un semnal de alarmă. Iar eu cred că este un lucru bun, pentru că fiecare dintre țările europene, mai ales noi care suntem pe flancul estic, ne pregătim pentru viitor și pentru a descuraja astfel de idei ale lui Putin sa ale altuia ca el”, a subliniat Ionuț Moșteanu.

Întrebat despre deficitul de înzestrare al României, menționat și de către președintele Nicușor Dan, ministrul a spus că multe țări europene se confruntă cu această problemă.

„Toți aliații NATO au în cadrul armatelor lor niște planuri de înzestrare, niște ținte de capabilități agreate cu aliații, în funcție de poziție, de dimensiune a teritoriului, de diverse particularități ale teritoriului, făcute, bine studiate, care se adaptează din timp în timp. Toată Europa, nu numai noi... europenii, nu prea au investit în apărare. (...) Însă americanii au investit masiv tot timpul. Sunt cea mai mare putere militară de pe planetă și e bine că sunt așa și că noi suntem de aceeași parte a baricadei cu dânșii, în această minunată alianță (n.r. NATO), care, iată, ne permite să dormim liniștiți”, a explicat Moșteanu

Însă (n.r. SUA) au zis: «Hei, treziți-vă, e războiul lângă voi. Echipați-vă și voi, luați din buzunar - că statul are un singur buzunar din care cumpără și gloanțe, și rachete și pune și la drumuri și poduri - și luați mai mult din buzunar și pregătiți-vă să fiți bine pe picioare, pentru că n-o să stăm noi tot timpul să vă păzim». Cam acesta a fost mesajul, pe scurt, al noii administrații (n.r. Trump). Europa a înțeles semnalul și toate deciziile care se iau și Europa se mișcă mai repede și mai atent pe pe partea militară decât s-a mișcat vreodată în ultimii mulți ani.

„ Deficitul de înzestrare nu se rezolvă peste noapte ”

În cazul deficitului de înzestrare, ministrul Moșteanu a identificat două probleme: „Una ar fi că nu sunt bani, iar doi, și dacă ar fi bani, dacă mâine ar da cineva 100 de miliarde românilor - poftim, luați-vă echipamente - n-ai de unde, pentru că producătorii au ritm limitat de producție”.

Întrebat dacă în 3 ani și jumătate nu era timp suficient pentru înarmare, Moșteanu a răspuns: „Nu, deloc. E nevoie de timp și de buget. (...) Noi avem 2,27–2,28% din PIB pentru apărare anul acesta, adică aproximativ 8 miliarde și ceva de euro. Polonezii au 4,7% din PIB și peste 40 de miliarde. (...) Aceste diferențe sunt realități care nu se pot schimba peste noapte. (...) Dar s-a început, se face, se iau echipamente. (...) Sunt niște ținte de capabilități agreate cu NATO, un program multianual care nu se schimbă după cum vine un ministru sau se trezește dimineața: nu mai luăm din alea, luăm din alea. E o treabă cu făcută cu multă responsabilitate și trebuie să ne ținem de planurile astea multianuale”.

„Ciolacu a băgat adânc mâna, în 2023, în bugetul înzestrării ”

Moșteanu a subliniat că, deși fiecare guvern anterior a făcut „ce a putut” în condițiile bugetare existente, „se putea face mai bine”.

În 2023, a băgat Marcel Ciolacu mâna în buget adânc și n-a mai făcut rectificare și a dus toți banii în fondul de rezervă și a dat prin HG, într-un mod nemaivăzut până atunci, acest artificiu și înainte a dat și ordonanță să se excepteze de la legea responsabilității fiscal-bugetare... Da, guvernului de atunci i-a păsat un pic mai puțin de armată și de înzestrare, pentru că a băgat pe finalul anului adânc mâna în banii de la înzestrare, dar acesta a fost un caz particular. În 2024 am avut că creștere, în 2025 avem creștere și trebuie să menținem această creștere dacă vrem să ne bage în seama aliații noștri, pentru că nu putem să zicem: noi am fost bolnavi când eram mici și ajutați-ne voi tot timpul. Nu... Trebuie să stăm pe picioarele noastre

România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Ministerul Apărării Naţionale anunță a cerut deja Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II.

Editor : C.A.