Video Ionuț Moșteanu, despre posibilitatea ca România să intre în război: Trebuie să fim bine pregătiți. Rușii vor să-și bage coada peste tot

ionut mosteanu la o sedinta
Ionuț Moșteanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a abordat, în direct la Digi24, problema îngrijorării populației din România cu privire la debutul iminent al războiului pe teritoriul țării noastre, în contextul tensiunii dronelor și a provocărilor frecvente venite din partea Federației Ruse. În context, ministrul a declarat că o pregătire a armatei nu înseamnă o intrare iminentă în război, ci o măsură preventivă, pe care România trebuie să ia pentru a face față acestor provocări”. „Rusia are o tradiție îndelungată în a veni grămadă peste diverse popoare, de-a lungul istoriei. Iată, acum sunt în Ucraina și încearcă să-și bage coada peste tot”, a spus Ionuț Moșteanu.

 

Ionuț Moșteanu a fost întrebat, în direct la Digi24, dacă sunt întemeiate îngrijorările tot mai mari în rândul cetățenilor României cu privire la un eventual război pe teritoriul țării, îngrijorare alimentată de informațiile din spațiul public, dar și de o intensă campanie de dezinformare pe rețelele sociale, care dă drept sigură intrarea țării noastre în război.

Nu. Înseamnă că ne pregătim mai bine pentru a face față acestor provocări. Și peste un an, și peste doi, și peste trei, și peste 10, Rusia va fi tot lângă noi, la est. Putin are o vârstă, nu știu cât - o să vedem cât o să o mai ducă - dar nu știm cine o să vină în locul lui acolo. Rusia are o tradiție îndelungată în a veni grămadă peste diverse popoare de-a lungul istoriei. Iată, acum sunt în Ucraina și încearcă să-și bage coada peste tot. Ați văzut ce s-a întâmplat în Georgia, au încercat în Moldova, au încercat și la noi.... numai că trebuie să ne pregătim mai bine pentru viitorul apropiat și pentru asta trebuie să avem o armată bine echipată, bine înzestrată, bine motivată”, a subliniat ministrul Apărării.

Oficialul a subliniat că aceștia sunt pașii pe care îi fac acum toate țările europene, pentru că toată Europa a dormit liniștită și părea că nu o să avem niciodată un război din nou în Europa, după Al Doilea Război Mondial și iată că ne-am trezit cu rușii grămadă. A fost un semnal de alarmă. Lumea s-a trezit, Europa s-a trezit și, din momentul acela fiecare a început să se pregătească”.

