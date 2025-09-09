Moșteanu: Proiectul militarilor voluntari în termen va fi aprobat în următorul CSAT. E nevoie să întinerim rezerva Armatei

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus la Digi24 că proiectul privind voluntariatul în serviciul militar va fi aprobat în următoare ședință a CSAT, după care va merge în Parlament pentru a fi dezbătut. El spune că așa va crește numărul de rezerviști, pe o parte, iar pe de altă parte, mulți tineri vor alege să devină militari de carieră.

„Rezerva este îmbătrânită. Venim cu un proiect nou pe care îl am acum pe masa CSAT. În următorul CSAT va fi aprobat, va fi trimis către Parlament un proiect care introduce un nou termen, de militari voluntari în termen, prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea să facă armata patru luni de zile, plătiți, și să intre în rezerva Armatei române”, a spus Moșteanu.

„E nevoie să întinerim această rezervă. E nevoie să creăm o bază de selecție pentru cei care vor să devină militari de carieră, că vor veni tineri cu această nouă formă, pentru patru luni de zile, Armata va vedea acolo oameni buni, pregătiți și le va propune să rămână în armată. Alții se vor îndrăgosti de această carieră. De acolo vom obține noi cadeți”, a explicat el.

Aceasta în condițiile în care, potrivit ministrului, aproximativ 6.000 de militari îndeplinesc în acest moment condițiile de pensionare.

„Ar fi foarte rău să iasă 6.000. Povocarea mea ca ministru și a noastră ca guvern este ca cei care sunt acum în serviciu în armată și servesc patria să rămână, chiar dacă au această posibilitate în buzunar, să iasă la pensie. Vrem să servească în continuare, să pregătească cadre în continuare. Sunt oameni care sunt în puterea vârstei și au acumulat o experiență foarte importantă, mulți dintre o experiență în teatrele de operații, mulți au experiență în misiuni și operațiuni NATO”, a spus Moșteanu.

Editor : M.B.