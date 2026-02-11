Live TV

drapel steag spania romania
Visul spaniol al multor români pare să se clatine. Presa iberică are chiar editoriale întregi despre un fenomen pe care îl consideră îngrijorător, cel puțin pentru economia spaniolă. Comunitatea românească, altădată peste un milion - se diminuează considerabil, iar asta lasă un gol tot mai mare pe piața muncii. Principalul motiv pentru al acestei „fugi” este unul economic – Spania nu mai oferă un nivel de viață la fel de atrăgător și stabil.

În ultimii 10 ani, românii au scăzut ca număr cu 30% față de 2017 în Spania. În prezent, mai sunt aproximativ 630.000, iar plecarea este motivată de situația economică, relatează Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania.

O parte dintre români s-au întors acasă, iar o parte s-au dus în țările cu economii puternice din nordul Europei, în Germania, în Marea Britanie și în Țările de Jos.

„La mine pe scară, de exemplu, sunt opt apartamente. În patru dintre ele locuim români. O familie a decis la începutul anului trecut să se întoarcă acasă, în Găești, pentru că acolo aveau o casă pe care au îngrijit-o de-a lungul timpului, pentru că în inima și în mintea lor rămăsese această idee, că s-ar putea să se întoarcă la un moment dat”, spune Alin Petrică.

Răspunsul este simplu, în condițiile în care chiria ajunge să fie și 800 euro în orășelele mici și în împrejurimile marilor orașe, nu în marile orașe, unde ajunge și la 1200-1.300 euro pentru două camere.

Merită să rămână cineva aici? Merită în condițiile în care salariile nu depășesc 1.300-1.400 euro. O întrebare la care mulți români au avut răspunsuri și au zis NU. Și au făcut acest gest, s-au întors acasă, ori au plecat în alte țări.

Este un fenomen care este remarcat de presa de aici și cu o nuanță negativă, pentru că este o lipsă, o gaură care rămâne pe piața muncii. Românii au fost mereu apreciați și bine văzuți, pentru că sunt buni meseriași în toate domeniile în care activează, mai spune corespondentul Digi24 în Spania.

