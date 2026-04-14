Video Motivul pentru care un polițist local din Craiova a bruscat un copil în parc. Agentul este cercetat disciplinar

Foto: Captură video/ Digi24

Un polițist local din Craiova a bruscat un copil pentru că nu mergea cu bicicleta pe pista special amenajată din Parcul Nicolae Romanescu. Agentul este cercetat disciplinar și a fost deschis un dosar penal. 

Doi copii mergeau pe lângă biciclete pe o alee din parc, la câțiva metri de pista amenjată. La scurt timp, aceștia au fost observați de polițistul local. Ulterior, acesta s-a îndreptat spre ei pentru a-i trage la răspundere.

„Ei nu aveau voie cu bicicletele pe acolo. A încercat să intre pe insulă unde era aglomerație, era aleea foarte aproape de lac, plus proiectoarele care erau pentru târgul de Paște. I-am făcut semn să iasă, n-a vrut. Într-adevăr că l-am luat de guler, nu l-am strâns, nu l-am bruscat, doar ca să-i explic situația cu aglomerația. Era destul de periculos. 

Chiar îmi pare rău și îmi cer scuze. A fost, din punctul meu de vedere, cam exagerat, dar am zis ca să înțeleagă gravitatea faptei. Îmi asum consecințele”, a afirmat Marian Chiorescu, polițistul local cercetat disciplinar. 

„Chiar dacă erau pe lângă biciclete, nu aveau voie. Anterior producerii evenimentului, acei copii pătrunseseră într-o zonă interzisă, într-o zonă amenajată pentru târgul de Paște. Li s-a atras atenția. Este un gest care ne-a luat prin surprindere pe toți”, a afirmat Octavian Mateescu, șef poliție locală Craiova.

Gestul polițistului local a stârnit reacții.

„Nu mi se pare o atitudine corectă față de copil”, a spus un bărbat.

„E un gest nelalocul lui”, a afirmat o femeie.  „Nu e normal, dar ar trebui avertizați verbal”, a mai afirmat un alt bărbat.

Totodată, mama unuia dintre minori a semnalat incidentul și pe rețelele sociale. Aceasta a precizat că cei doi copii „voiau doar să traverseze cu bicicletele în cealaltă parte a podului, îndrumați de un alt coleg de-al dumneavoastră”.

Oamenii legii s-au sesizat din oficiu, fiind efectuate cercetări într-un dosar penal pentru purtare abuzivă. Polițistul local riscă să rămână fără loc de muncă și este cercetat disciplinar.

