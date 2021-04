MS face apel la răbdare după tragedia de la Spitalul "Victor Babeș". Andreea Moldovan: S-au făcut declarații, e comunicat

La mai bine de 12 ore de la tragedia de la Spitalul Victor Babeș din Capitală, în urma căreia trei bolnavi de COVID internați în unitatea mobilă de terapie intensivă au murit, Ministerul Sănătății face apel la răbdare.

Secretarul de stat Andreea Moldovan nu a putut oferi informații noi în această dimineață cu privire la motivul care a dus la blocarea ventilatoarelor din secția mobilă ATI din curtea Spitalului Victor Babeș.

Primele date au arătat că o supra-încărcare a instalației de oxigen la care era conectat TIR-ul a dus la blocarea completă a ventilatoarelor la care erau conectați cei opt pacienți.

Andreea Moldovan a fost așteptată în fața Ministerului Sănătății de jurnaliștii care au întrebat-o dacă sunt informații noi privind această tragedie.

"Ciudat modul acesta de a da declarații, dacă doriți, haideți să facem o treabă organizată, frumos, nu așa cu toată lumea. Aseară s-au făcut declarații, există, s-a făcut comunicat de presă. Se fac lucruri, haideți să aveți răbdare.

Pe măsură ce primim rezultate în plus, vom comunica.

E o situație tragică, toată lumea este consternată.

Toată lumea comunică cu toată lumea pentru că e o situație absolut tristă. Nimeni nu stă și doarme liniștit și se uită la televizor", le-a spus Andreea Moldovan jurnaliștilor.

Andreea Moldovan: Vlad Voiculescu a fost printre primii la spital, de la 17.00

Secretarul de stat le-a spus jurnaliștilor că Vlad Voiculescu a ajuns "printre primii" la spital, de la 17.00. Luni seară, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spunea însă că a aflat încă de la ora 18.30 despre această tragedie: „Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost trasferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați”, a scris ministrul pe Facebook.

Premierul Florin Cîțu a anunțat că persoanele vinovate de producerea tragediei de la spitalul Victor Babeș vor fi pedepsite.

Au avut loc primele audieri. Cele două piste luate în calcul de anchetatori

Dosarul penal deschis după tragedia din TIR-ul ATI de la Victor Babeș a fost preluat noaptea trecută de Parchetul București. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă, după moartea celor trei pacienți. Primele audieri s-au făcut deja - angajații firmei de mentenanță au dat declarații la poliție, care a discutat și cu managerul spitalului.

Anchetatorii iau în clacul ori o eroare umană, ori o defecțiune tehnică.

O parte dintre angajații care se ocupă de mentenanță, dar și responsabili din spital au fost audiați. Audierile vor continua.

Este posibil ca anchetatorii să ceară expertize pentru a vedea ce s-a întâmplat cu instalația de oxigen.

Trupurile celor trei pacienți decedați au fost duse la IML, iar criminaliștii așteaptă și rezultatele legiștilor.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, personalul medical a semnalat intrarea în avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regăsite în container și a comunicat echipei tehnice a spitalului că acestea prezintă o alarmă de suprapresiune respectiv, presiune crescută de peste 6 Bari, limita maximă admisă pentru funcționarea corectă și în siguranță a acestor tipuri de echipamente medicale.

Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fața locului a refuzat intrarea în unitate, deși i-a fost oferit de către personalul medical, echipament complet de protecție împotriva COVID-19. Acesta, în final a părăsit incinta spitalului, refuzând să intre în TIR, se arată într-un comunicat de presă.

Incidentul, spun sursele Digi24, a fost raportat la DSU la ora 16.46. La 112 nu a fost anunțat incidentul, iar sursele Digi24 spun că poliția nu a fost chemată oficial. Înainte de a ajunge la fața locului, prin spital au trecut ministrul Sănătății, dar și șeful DSU. Între timp, s-au căutat locuri în București pentru cei cinci pacienți care au supraviețuit.

