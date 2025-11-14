Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, despre evoluția inflației: Creșterea TVA se vede direct în creșterea prețurilor

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale Române a analizat și aprobat Raportul asupra inflației pe luna noiembrie 2025. Rata anuală a inflației a acelerat în trimestrul 3 din cauza eliminării plafonării pentru tarifele la energia electrică, a creșterii TVA și menținerea unor dinamici ridicate ale costurilor unitare cu forța de muncă în anumite sectoare, a anunțat Isărescu.

Majorarea cotelor TVA din august, după datele BNR, au transmis în proporție de până la 85% la nivel agregat.

La legume și fructe majorarea TVA nu s-a transmis în prețuri.

La energie electrică și gaze naturale creșterile au fost mai mari decât cele așteptate.

Evoluție similară și la combustibili, cam jumătate din creșterea derivată din majorarea TVA s-a observat la pompă și la bunurile alimentare procesate observăm același lucru.

Avem un factor care temperează încă din vară creșterile de prețuri: tendința descendentă a dinamicii anuale a salariilor, inclusiv pe fondul înghețării veniturilor din sectorul public.

Creditele noi pentru consum acordate populației și creditele pentru locuințe sunt singurele care se mai mențin la un nivel pozitiv vizibil.

„Încercăm să nu accentuăm intrarea României în recesiune. (...) Inflația va rămâne în jur de 9%, iar apoi vom vedea o scădere mai mare”, a transmis Mugur Isărescu.

„Euro nu va putea scădea sub 5 lei. Din vară aproape că nu am mai intervenit, ca să păstrăm această stabilitate. Ne arată că piața monetară internă, piețele valutare, sunt mulțumite de cursul de schimb, de dobânzi, de mișcările de capitaluri, în interiorul și în afara Uniunii Europene. Nu avem de ce să tulburăm piața”, a mai adăugat acesta.

„Nu cred că se va majora TVA, nu există motive să-l majorăm. Dar, citind ce apare prin presă, în prezent, cu numai 3 luni de aplicare a acestui program, direcția este foarte bună. Eu cred că termenul de 3 luni e prea scurt ca să spunem că nu merge sau merge foarte prost. Direcța în care merge acest program este pozitivă. Vor crește veniturile. Sprjinim programul guvernamental de corecție.”

