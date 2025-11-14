Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: „Încercăm să nu accentuăm intrarea României în recesiune”

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis că România are șanse ridicate să evite o recesiune, în ciuda încetinirii vizibile a economiei și a impactului măsurilor de corecție fiscală adoptate de Guvern. Declarațiile au fost făcute pe fondul datelor publicate de Institutul Național de Statistică, care arată o scădere ușoară a PIB-ului în trimestrul al treilea.

Potrivit INS, produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în trimestrul III, în termeni reali, comparativ cu trimestrul anterior, după un avans de 1% în trimestrul II.

Datele au confirmat impactul măsurilor de ajustare fiscală, care au redus cererea și au temperat activitatea economică.

Isărescu a recunoscut că încetinirea era de așteptat: „Poate să fie un semnal de alarmă, se adeverește ce era de așteptat. Când iei astfel de măsuri de corecție fiscală se reduce cererea și activitatea economică scade.”

Cu toate acestea, guvernatorul consideră că economia României își poate păstra cursul fără a intra în recesiune tehnică:

„Vă spun pe baza de speranță și experiență proprie: nu cred că vom avea două trimestre de creștere negativă, care înseamnă recesiune.”

BNR: Politica monetară rămâne fermă, dar atent calibrată

Șeful BNR a subliniat că BNR încearcă să își ajusteze politica astfel încât să nu accentueze dificultățile economice:

„Încercăm să nu accentuăm intrarea României în recesiune. Corecția este fiscală, dar noi ne adaptăm cu măsurile monetare. Încercăm să evităm recesiunea, încercăm să ieșim dintr-o politică prociclică.”

În ceea ce privește evoluția prețurilor, Isărescu spune că inflația va rămâne în jurul valorii de 9%, urmând apoi o scădere semnificativă în trimestrele următoare.

Mesajul principal al guvernatorului este unul de prudență combinată cu optimism moderat.

BNR mizează pe reziliența economiei românești și pe eficiența unei politici monetare restrictive, dar suficient de flexibile pentru a evita o contracție prelungită.

În ciuda presiunilor fiscale și a temperării consumului, Isărescu spune că România poate trece peste această perioadă dificilă fără a îndeplini criteriile unei recesiuni tehnice. „Nu cred că vom avea recesiune”, a concluzionat guvernatorul.

Ce spune economistul Aurelian Dochia

Economistul Aurelian Dochia a transmis pentru redacția Digi24.ro că mesajul lui Mugur Isărescu este unul prudent și în general justificat, însă subliniază că România rămâne expusă unor riscuri care pot influența evoluția economiei în lunile următoare. Potrivit lui, menținerea dobânzii cheie la 6,5% este o decizie care urmărește tocmai evitarea unei recesiuni, în condițiile în care o majorare ar fi frânat suplimentar consumul și investițiile, crescând presiunea asupra mediului de afaceri.

Dochia a atras atenția că dezechilibrele fiscale mari continuă să reprezinte un punct vulnerabil pentru economie.

Un deficit ridicat și incertitudini privind măsurile bugetare pot afecta încrederea investitorilor și pot duce la costuri de finanțare și mai mari pentru stat. Într-un astfel de scenariu, spune el, riscul de încetinire accentuată a economiei ar putea reapărea.

În opinia sa, este posibil ca România să evite recesiunea tehnică, dar acest lucru depinde de modul în care Guvernul și BNR vor reuși să coordoneze politicile fiscale și monetare. „Optimismul trebuie dublat de disciplină fiscală și de o gestionare atentă a dezechilibrelor”, a subliniat economistul.