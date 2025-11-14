Live TV

Mugur Isărescu: „Majorarea salariului minim este o decizie politică și trebuie tratată cu prudență"

Mugur Isărescu face declarații.
Mugur Isărescu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Reacția piețelor internaționale: România și-a recâștigat credibilitatea

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis vineri, 14 noiembrie, în conferința de prezentare a Raportului asupra inflației, că o eventuală creștere a salariului minim în 2026 trebuie abordată cu prudență. El a subliniat că BNR nu poate interveni în procesul decizional, întrucât acesta aparține exclusiv zonei politice.

Întrebat dacă o majorare a salariului minim anul viitor ar putea alimenta inflația, Isărescu a răspuns că preferă o abordare prudentă:
„Sunt precaut. Este o decizie politică. Ministrul de Finanțe s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm și la majorările din ultimii ani ale salariului minim, care au fost substanțiale, până în 2025.”

Guvernatorul a menționat și impactul impozitării regresive asupra categoriilor cu venituri mici, subliniind că orice modificare a salariului minim trebuie analizată cu atenție.

„Eu înțeleg că impozitarea care s-a aplicat, fiind regresivă, i-a afectat pe cei cu salarii mici, dar este nevoie de precauție. Și înclin pe această precauție. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a afirmat el.

Reacția piețelor internaționale: România și-a recâștigat credibilitatea

Isărescu a avertizat că România nu își poate permite pași înapoi în implementarea programului de corecție bugetară.

Potrivit acestuia, credibilitatea României pe piețele internaționale a fost recâștigată relativ rapid, însă se poate pierde la fel de repede dacă apar semnale de inconsecvență politică sau economică.

„Am recâștigat foarte greu, dar destul de repede, credibilitatea piețelor internaționale. Se poate pierde, dacă facem pași înapoi sau arătăm nehotărâre. Programul trebuie să continue, programul de corecție, mă refer”, a declarat guvernatorul BNR.

Declarațiile lui Isărescu vin într-un context economic marcat de presiuni inflaționiste, ajustări fiscale și incertitudini privind politicile salariale pentru anul viitor.

Mesajul guvernatorului rămâne unul ferm: prudență în deciziile care influențează costurile din economie și continuarea programului de consolidare fiscală pentru menținerea încrederii investitorilor.

