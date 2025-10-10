Live TV

Video „Muncim doar pentru a supraviețui”. Românii, prea săraci să economisească: un sfert rămân fără bani la final de lună, arată un sondaj

Data actualizării: Data publicării:
tineri traverseaza strada in bucuresti
Foto: Profimedia

Românii o duc tot mai greu: jumătate dintre ei muncesc doar pentru a supraviețui de la o lună la alta, arată cea mai recentă statistică, citată de Digi24. Potrivit datelor, un sfert dintre români au adesea datorii la finalul lunii, iar numărul celor care apucă să pună bani deoparte este tot mai mic. Nici la investiții nu stăm bine - celor mai mulți le lipsește educația financiară necesară, arată același sondaj.

„Să muncești înseamă să supraviețuiești de la o lună la alta” - asta cred jumătate dintre români. Cel mai recent studiu arată că peste un sfert din cetățenii țării rămân fără niciun ban la finalul lunii. Prea puțini se simt stabili financiar ca să mai pună ceva deoparte. Despre investiții, nici nu poate fi vorba, în aceste condiții.

Doamna Elena are 54 de ani și o fiică pentru care lucrează în două locuri ca menajeră. Cu două joburi abia reușește să facă față de la o lună la alta. 

„De la cel (n.r. serviciul) de 8 ore, iau 2.500 de lei, iar de la cel de 4 ore, iau 1.250 - ce să pui deoparte? Chiria e foarte scumpă, la fel și școala copilului, iar dacă mai face si un sport trebuie să îi iei și echipament. Este foarte scumpă viața. Am deja 6.000 de lei datorie și nu știm cum o vom scoate la capăt. Am renunțat să mai investim în noi, părinții - totul dăm copilului. Noi putem mânca și cartofi, însă copilul, mai ales dacă face un sport, nu poate fi hrănit numai cu asta”, a semnalat femeia.

Un studiu recent arată că 45% dintre români trăiesc această realitate: muncesc doar pentru a supraviețui, iar dintre cei care rămân totuși cu bani la sfârșitul lunii, o treime nu reușesc să economisească deloc.

Traiul a devenit mai costisitor în ultima perioadă. Salariile nu au crescut proporțional cu prețurile

„Prețurile tind să crească și, cumva, companiile se protejează în perioada aceasta de inflație printr-o majorare a acestora. (...)  Inflatia este prognozata să ajungă la 4,5% anul viitor, a declarat Claudiu Cazacu, analist fiscal.

Absența educației financiare din România îi transformă pe oameni în victime ale fraudelor financiare, mai arată același studiu. 7 din 10 români au fost abordați cel puțin o dată de persoane care le-au promis câștiguri rapide.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Digi Sport
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează...
viktor orban
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o...
Peisaj de toamnă în parc.
Estimări meteo: ce se întâmplă cu vremea în următoarele patru...
Ultimele știri
OMS: O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa suferă de depresie. Țările cu cele mai mari probleme
Cum se pregătesc țările baltice pentru un posibil atac din partea Rusiei: „Suntem pregătiți și facem planuri”
„Visul american” în România. Cum sunt văzute SUA, Donald Trump și rolul Americii pentru securitatea Europei în țară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Financial,Problem,,Woman,Hand,Holding,Gavel,Wooden,And,Broken,Piggy
România are cei mai mulți săraci din Europa. 1 din 5 români suferă de lipsuri materiale severe (Eurostat)
Imagine cu copii săraci.
INS: Peste 23% dintre români nu își permit un trai decent. Cum este distribuită sărăcia în țară
Dou femei sărace cu copii în brațe.
Românii, cei mai săraci europeni. 1,5 milioane de persoane trăiesc cu mai puțin de 25 de lei pe zi
oameni cu masca
Românii, tot mai săraci: „Nu ai, oricât ai calcula, nu ai cum”. O treime din familii au restanțe la facturi din cauza veniturilor mici
portofel gol
7 din 10 români, prea săraci să cumpere mâncare și să achite cheltuielile curente
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! A făcut un gest bizar, total nepotrivit, în timp ce detalia fapta...
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele...
Adevărul
Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”
Playtech
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat...
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”