Românii o duc tot mai greu: jumătate dintre ei muncesc doar pentru a supraviețui de la o lună la alta, arată cea mai recentă statistică, citată de Digi24. Potrivit datelor, un sfert dintre români au adesea datorii la finalul lunii, iar numărul celor care apucă să pună bani deoparte este tot mai mic. Nici la investiții nu stăm bine - celor mai mulți le lipsește educația financiară necesară, arată același sondaj.

„Să muncești înseamă să supraviețuiești de la o lună la alta” - asta cred jumătate dintre români. Cel mai recent studiu arată că peste un sfert din cetățenii țării rămân fără niciun ban la finalul lunii. Prea puțini se simt stabili financiar ca să mai pună ceva deoparte. Despre investiții, nici nu poate fi vorba, în aceste condiții.

Doamna Elena are 54 de ani și o fiică pentru care lucrează în două locuri ca menajeră. Cu două joburi abia reușește să facă față de la o lună la alta.

„De la cel (n.r. serviciul) de 8 ore, iau 2.500 de lei, iar de la cel de 4 ore, iau 1.250 - ce să pui deoparte? Chiria e foarte scumpă, la fel și școala copilului, iar dacă mai face si un sport trebuie să îi iei și echipament. Este foarte scumpă viața. Am deja 6.000 de lei datorie și nu știm cum o vom scoate la capăt. Am renunțat să mai investim în noi, părinții - totul dăm copilului. Noi putem mânca și cartofi, însă copilul, mai ales dacă face un sport, nu poate fi hrănit numai cu asta”, a semnalat femeia.

Un studiu recent arată că 45% dintre români trăiesc această realitate: muncesc doar pentru a supraviețui, iar dintre cei care rămân totuși cu bani la sfârșitul lunii, o treime nu reușesc să economisească deloc.

Traiul a devenit mai costisitor în ultima perioadă. Salariile nu au crescut proporțional cu prețurile

„Prețurile tind să crească și, cumva, companiile se protejează în perioada aceasta de inflație printr-o majorare a acestora. (...) Inflatia este prognozata să ajungă la 4,5% anul viitor”, a declarat Claudiu Cazacu, analist fiscal.

Absența educației financiare din România îi transformă pe oameni în victime ale fraudelor financiare, mai arată același studiu. 7 din 10 români au fost abordați cel puțin o dată de persoane care le-au promis câștiguri rapide.

