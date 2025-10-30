Live TV

Municipiul reședință de județ care a interzis de astăzi, parțial, circulația trotinetelor. Ce amenzi vor lua cei care nu se conformează

Data publicării:
Ce sancțiuni riscă utilizatorii de trotinete electrice în 2025. Foto Getty Images
Ce sancțiuni riscă utilizatorii de trotinete electrice în 2025. Foto Getty Images

Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase sesizări din partea cetăţenilor şi incidente în care au fost implicaţi utilizatorii acestor vehicule.

Potrivit hotărârii, trotinetele electrice nu mai pot fi folosite în parcuri, la locurile de joacă, pe terenurile de sport, în curţile şcolilor şi în zona pietonală din centrul oraşului, informează News.ro.

De asemenea, circulaţia trotinetelor este interzisă pe străzile Cuza Vodă şi Aleea Trandafirilor din centrul municipiului Buzău.

În cadrul şedinţei, directorul Poliţiei Locale Buzău, Adrian Teodorescu, a subliniat necesitatea acestor restricţii, menţionând că „numărul accidentelor în care sunt implicaţi buzoienii care folosesc trotinetele electrice a crescut semnificativ în ultimii ani”.

De cealaltă parte, consilierul local PNL Irinel Cîrstea a propus ca autorităţile să identifice un spaţiu special destinat tinerilor care folosesc trotinetele electrice, pentru ca aceştia să se poată deplasa în siguranţă, fără a-i deranja pe ceilalţi cetăţeni.

Proiectul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru şi o abţinere.

Amezile prevăzute în proiect sunt între 500 şi 1.500 de lei.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
3
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
4
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
Digi Sport
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
După AUR, și PSD l-a chemat în Parlament pe Bolojan. Ce explicații...
dmitri peskov
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au...
lant uman la 5 ani de la incendiul din colectiv
Primul proiect al solistului de la Goodbye to Gravity, după tragedia...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru explozia din Rahova. Cum...
Ultimele știri
Ministrul belgian al Apărării o invocă pe Selena Gomez în disputa nucleară cu Rusia. Răspunsul său pentru Medvedev
10 ani de la Colectiv. Bolojan: Soluția nu e să stai pe margine și să arunci cu pietre, ci să îți asumi abordări corecte la probleme
Pentagonul, nemulțumit de cum este prezentat sistemul american antirachetă într-un film de la Hollywood
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pompieri 112
Avarie majoră la o conductă de gaze în Buzău: trafic oprit pe Șoseaua București. Intervenție de urgență a pompierilor
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, joi la prânz
Ștefania Szabo
Doliu la Spitalul Județean Buzău. Colegii își iau rămas-bun de la doctorița Ștefania Szabo. Când are loc slujba de înmormântare
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău, medicul ortoped Dragoş Porumb
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău: medicii nu mai vor să facă gărzi din cauza criticilor din online, stresului și plății proaste
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo. Când și unde va avea loc înmormântarea
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
De ce nu se mai învârte cuva mașinii de spălat rufe. 8 cauze posibile și cum o repari fără să apelezi la un...
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles