Muzeul Naţional de Istorie a României are un nou director interimar. Cine este Cornel Constantin Ilie

Cornel Constantin Ilie este noul director interimar al Muzeului Naţional de Istorie a României. El a deţinut până de curând funcţia de director adjunct al muzeului.

Cornel Constantin Ilie (n. 30 iunie 1977, Lopătari, jud. Buzău) este specializat în istorie contemporană şi are o experienţă de 19 ani în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, ocupându-se cu coordonarea activităţii de evidenţă, conservare-restaurare şi valorificare a patrimoniului.

Este absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti (2000), are studii de masterat în Relaţii Internaţionale (2002) şi este doctor în istorie (2012, tema „Regimul comunist şi muzeele de istorie din România”).

A curatoriat numeroase expoziţii interne şi internaţionale ("Românii în Marele Război", "Imagining the Balkans", "România în al Doilea Război Mondial", "Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României", etc.); autor şi coautor a numeroase publicaţii de specialitate, albume de colecţie şi cataloage de expoziţie.

Este expert atestat al Ministerului Culturii.

Editor : A.R.