Live TV

Muzeul Naţional de Istorie a României are un nou director interimar. Cine este Cornel Constantin Ilie

Data actualizării: Data publicării:
MNIR
Cornel Constantin Ilie. Sursa MNIR/Facebook.

Cornel Constantin Ilie este noul director interimar al Muzeului Naţional de Istorie a României. El a deţinut până de curând funcţia de director adjunct al muzeului.

Cornel Constantin Ilie (n. 30 iunie 1977, Lopătari, jud. Buzău) este specializat în istorie contemporană şi are o experienţă de 19 ani în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, ocupându-se cu coordonarea activităţii de evidenţă, conservare-restaurare şi valorificare a patrimoniului.

Este absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti (2000), are studii de masterat în Relaţii Internaţionale (2002) şi este doctor în istorie (2012, tema „Regimul comunist şi muzeele de istorie din România”).

A curatoriat numeroase expoziţii interne şi internaţionale ("Românii în Marele Război", "Imagining the Balkans", "România în al Doilea Război Mondial", "Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României", etc.); autor şi coautor a numeroase publicaţii de specialitate, albume de colecţie şi cataloage de expoziţie.

Este expert atestat al Ministerului Culturii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
4
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Muzeul Național de Istorie, conferință de presă despre furtul pieselor din tezaurul dacic
România a cerut despăgubiri pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani va primi statul român
Patru piese de tezaur dacic a fost furate de la Muzeul Drents
A 14-a brăţară dacică de aur, găsită în Munţii Orăştiei, va fi prezentată miercuri la Muzeul Naţional de Istorie a României
Day After Archeological Masterpieces Stolen From Drents Museum, Axles - 26 Jan 2025
Furtul tezaurului dacic. Care sunt concluziile raportului întocmit de Corpul de Control al premierului la Muzeul Național de Istorie
hotii de la drents
Suspecții în cazul jafului de la Muzeul Drents rămân în arest încă 14 zile. Exponatele care n-au fost furate au revenit azi în România
Muzeul Drents este un muzeu de artă și istorie din Assen, Drenthe, Țările de Jos
Suma cu care a fost asigurată toată expoziția cu piese din tezaurul dacic, dezvăluită de directorul Muzeului Național de Istorie
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan: „Încrederea în zona politică și în Justiție a scăzut”...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
European Political Community summit in Copenhagen
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea...
Ultimele știri
Percheziții în Neamț: două persoane audiate după ce au folosit detectoare de metale în situri arheologice
Donald Trump îi ceartă pe americani pentru că nu sunt mulțumiți de măsurile sale economice: „Cea mai bună economie din istoria ţării”
Caz de lepră în România: De câte feluri este boala, cum se manifestă şi cum se tratează. Explicațiile unui medic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Mesajul misterios pe care Darius Olaru l-a transmis în timpul meciului FCSB – Feyenoord: „Ia zi, când plec?”...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Singurul român care s-a culcat la 3-1 pentru Feyenoord cu FCSB! „A început să țipe nevastă-mea că sună toate...
European Political Community summit in Copenhagen
Volodimir Zelenski a cerut parlamentarilor să modifice legile astfel încât să-l mulțumească pe Donald Trump...
Playtech
Data la care se răcește cu adevărat în România. Vine gerul după temperaturile ridicate de acum
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Bolojan spune când cresc pensiile. „Să fim corecți cu pensionarii”. Care e cel mai negru scenariu?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție