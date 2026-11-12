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Video N. Dan, explicații după declarațiile legate de dezinformare: „Nu m-am referit vreodată la a cenzura vreo opinie politică”

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Nicușor Dan Foto: captură video
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Președintele Nicușor Dan a venit cu explicații în ceea ce privește o declarație a sa despre dezinformare și procesul corect de informare a alegătorilor în campaniile electorale. Șeful statului a subliniat faptul că nu s-a referit la posibilitatea ca statul să îngrădească cetățenii să se informeze în orice fel. „Am spus că însuși accesul la informație poate să fie îngrădit printr-un surplus de informație generată artificial”, a mai transmis el.

„Nu a fost bine înțeleasă și de aceea aș vrea să explic acum, ca să ne raportăm cu toții la același lucru, declarația legată de dezinformare și de procesul corect de informare a alegătorilor în campaniile electorale. Nu m-am referit la conținutul comunicărilor publice. Nu m-am referit vreodată la a cenzura vreo opinie politică, în afară, evident, de lucruri cu care suntem cu toții de acord. Nu poți să promovezi epurarea etnică și lucruri absolut evidente. Nu m-am referit la conținut.

Nu m-am referit, de asemenea, la libertatea cetățeanului de a-și selecta sursele de informare, nu m-am referit vreodată la faptul că statul ar putea, în vreun fel, să-l îngrădească pe cetățean să se informeze în orice fel”, a afirmat președintele după cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda la Dublin, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”.

În aceeași ordine de idei, Nicușor Dan a spus că accesul la informație poate să fie îngrădit „printr-un surplus de informație generată artificial”.

„Am spus că însuși accesul la informație poate să fie îngrădit printr-un surplus de informație generată artificial. Un exemplu: dacă noi suntem într-o companie electorală și dacă, conform legii, toți candidații au un buget pentru a se promova. În momentul acesta, noi nu avem garanția că unul dintre candidați nu depășește de zece ori bugetul celorlalți candidați, prin metode ilicite, prin boți din Thailanda, Filipine sau, știu eu, Venezuela, și astfel să deturneze, să fie supraexpus față de contracandidații săi și să-și creeze un avantaj ilicit. Și, în felul ăsta, să distorsioneze posibilitatea oamenilor de a se informa și a vota în cunoștință de cauză.

Fiecare dintre politicieni are cercul său de urmăritori, mai mare sau mai mic. E foarte ieftin pentru un politician care are, să zicem, 10.000 de urmăritori pe o rețea socială să inunzi contul pe o rețea socială cu 10.000 de boți care să comenteze negativ la orice face respectivul politician și, în felul ăla, să-i distrugi legătura pe care el o are și posibilitatea de a influența cercul său de urmăritori, care este esența comunicării politice a unui politician.

Aceste fenomene nu sunt suficient reglementate. Nu există, și nu vorbesc doar de România, instituții care să reacționeze suficient de repede pentru a repara dezechilibrul ilicit de difuzare a informației. (..) Nu este doar România în această situație. Noi, pentru democrația însăși din România, trebuie să facem eforturi susținute pentru a da un teren de egalitate competitorilor politici”.

Întrebat în ce stadiu este proiectul privind înfiinţarea unui departament de dezinformare, Nicuşor Dan a precizat că a fost înfiinţată o astfel de secţiune în Departamentul de Securitate Naţională de la Cotroceni.

„Pentru moment, în cadrul Departamentului de Securitate Naţională de la Cotroceni, au înfiinţat o secţiune care să se preocupe de spaţiul informaţional, o structură de 15 persoane. Încă nu au fost ocupate aceste poziţii. Cred că sunt 5 sau 6, dar poziţiile sunt scoase la concurs”, a mai afirmat președintele.

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Editor : A.M.G.

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