Live TV

NASA va cheltui 20 de miliarde de dolari pentru o bază amplasată pe Lună. Cum s-a modificat programul Artemis

Data publicării:
Conceptul de bază lunară prezentată de NASA Foto: Profimedia

NASA a anulat planurile de a lansa o stație spațială pe orbita lunară și va folosi în schimb componentele acesteia pentru a construi o bază de 20 de miliarde de dolari pe suprafața Lunii în următorii șapte ani, a declarat marți noul său șef, Jared Isaacman.

Isaacman, care a depus jurământul la agenție în decembrie, a făcut anunțul la deschiderea unui eveniment de o zi la sediul NASA din Washington, în cadrul căruia a prezentat schimbările pe care le aduce programului lunar emblematic al agenției, Artemis.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că punem în așteptare proiectul Gateway în forma sa actuală și ne concentrăm pe infrastructura care susține operațiunile susținute pe suprafața lunară”, le-a spus Isaacman delegaților prezenți la eveniment.

Stația Lunar Gateway, construită în mare parte deja cu ajutorul contractorilor Northrop Grumman și Lanteris Space Systems, deținută de Intuitive Machines, era menită să fie o stație spațială staționată pe o orbită lunară. Reorientarea navei către o bază de pe suprafața lunară nu este simplă.

„În ciuda unor provocări foarte reale legate de hardware și de program, putem reutiliza echipamentele și angajamentele partenerilor internaționali pentru a sprijini obiectivele de suprafață și alte obiective ale programului”, a spus Isaacman.

Lunar Gateway a fost proiectată să servească atât ca platformă de cercetare, cât și ca stație de transfer pe care astronauții ar folosi-o pentru a se îmbarca în modulele de aterizare pe Lună înainte de a coborî pe suprafața lunară.

Modificările impuse de Isaacman asupra programului lunar emblematic al SUA în ultimele săptămâni remodelează contracte în valoare de miliarde de dolari în cadrul efortului Artemis.

Acest lucru determină companiile să se grăbească să facă față urgenței suplimentare, pe măsură ce China face progrese către propria sa aterizare pe Lună din 2030.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
Digi Sport
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Orașul din România în care Ion Țiriac investește o sumă fabuloasă. Ce vrea să facă, de fapt
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Echipa din SuperLiga care este dependentă de brandul Hagi. Ultima radiografie financiară înainte de plecarea...
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Cea mai accesibilă destinație de vară în 2026: 230 € pentru o săptămână all inclusive, confirmă un studiu
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a dus un război de exterminare cu...
Newsweek
Confuzie la pensia de urmaș! Care este baza de calcul: pensia recalculată sau pensia în plată? Ce bani se iau?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”