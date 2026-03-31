NASA va cheltui 20 de miliarde de dolari pentru o bază amplasată pe Lună. Cum s-a modificat programul Artemis

NASA a anulat planurile de a lansa o stație spațială pe orbita lunară și va folosi în schimb componentele acesteia pentru a construi o bază de 20 de miliarde de dolari pe suprafața Lunii în următorii șapte ani, a declarat marți noul său șef, Jared Isaacman.

Isaacman, care a depus jurământul la agenție în decembrie, a făcut anunțul la deschiderea unui eveniment de o zi la sediul NASA din Washington, în cadrul căruia a prezentat schimbările pe care le aduce programului lunar emblematic al agenției, Artemis.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că punem în așteptare proiectul Gateway în forma sa actuală și ne concentrăm pe infrastructura care susține operațiunile susținute pe suprafața lunară”, le-a spus Isaacman delegaților prezenți la eveniment.

Stația Lunar Gateway, construită în mare parte deja cu ajutorul contractorilor Northrop Grumman și Lanteris Space Systems, deținută de Intuitive Machines, era menită să fie o stație spațială staționată pe o orbită lunară. Reorientarea navei către o bază de pe suprafața lunară nu este simplă.

„În ciuda unor provocări foarte reale legate de hardware și de program, putem reutiliza echipamentele și angajamentele partenerilor internaționali pentru a sprijini obiectivele de suprafață și alte obiective ale programului”, a spus Isaacman.

Lunar Gateway a fost proiectată să servească atât ca platformă de cercetare, cât și ca stație de transfer pe care astronauții ar folosi-o pentru a se îmbarca în modulele de aterizare pe Lună înainte de a coborî pe suprafața lunară.

Modificările impuse de Isaacman asupra programului lunar emblematic al SUA în ultimele săptămâni remodelează contracte în valoare de miliarde de dolari în cadrul efortului Artemis.

Acest lucru determină companiile să se grăbească să facă față urgenței suplimentare, pe măsură ce China face progrese către propria sa aterizare pe Lună din 2030.

