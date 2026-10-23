Noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, a mers în vizită la ANM după dezvăluirile făcute de Diana Buzoianu privind achizițiile instituției. Directoarea generală Elena Mateescu a afirmat că nu are de ce să-și dea demisia, precizând că ANM este „o instituție de interes strategic național și la nivel internațional”.

„Doamna ministru Buzoianu a avut acces la un email de pe un cont anonim. Să răspundă doamna ministru Buzoianu la această situație. În ceea ce privește acuzațiile, este o anchetă în curs de desfășurare, așa cum am informat”, a spus șefa ANM, care a precizat că o sesizare a fost depusă încă din 12 august la secția de Investigații pentru Criminalitate Economică.

Întrebată dacă este dispusă să-și dea demisia, Elena Mateescu a replicat: „De ce să-mi dau demisia acum? Oamenii au nevoie de noi să funcționăm. Suntem o instituție de interes strategic național și la nivel internațional”.

De asemenea, noul ministru al Mediului a precizat: „Cât privește ceea ce s-a întâmplat cu Corpul de Control, cu plângeri, acolo sunt instituțiile abilitate unde eu nu intervin. Își fac ceea ce trebuie să facă, controlul, și ulterior să vină cu un răspuns”.

Fosta ministră a Mediului Diana Buzoianu a afirmat că directoarea ANM, Elena Mateescu, a fost informată încă din noiembrie 2025 despre neregulile semnalate în achizițiile instituției. Potrivit acesteia, un e-mail anonim trimis angajaților ANM reclama cumpărături directe făcute cu încălcarea legii, iar Mateescu ar fi răspuns atunci că acuzațiile nu sunt adevărate.

Potrivit dezvăluirilor făcute de aceasta, unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM a fost utilizat pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc şi inclusiv un sutien de lux care costă peste 1.000 de lei.

Ulterior, Diana Buzoianu a prezentat noi rezultate ale verificărilor realizate de Corpul de Control la ANM. Conform acesteia, în ultimii patru ani ar fi fost atribuite direct contracte în valoare de milioane de lei pentru tonere, laptopuri, calculatoare și mobilier.

De cealaltă parte, Elena Mateescu a susținut că nu are „nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public”, legate de cheltuielile nejustificate făcute cu cardul instituţiei. Ea a reclamat că este „pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM” şi a transmis că, la rândul său, a dispus măsuri de audit pe care funcţia i le-a permis şi a sesizat Poliţia cu privire la „eventuale fapte în afara legii”.

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Editor : A.M.G.