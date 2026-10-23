Live TV

Exclusiv Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției. Elena Mateescu: „De ce să-mi dau demisia acum?”

Data publicării:
natalia intotero - elena mateescu
Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, a mers în vizită la ANM după dezvăluirile făcute de Diana Buzoianu privind achizițiile instituției. Directoarea generală Elena Mateescu a afirmat că nu are de ce să-și dea demisia, precizând că ANM este „o instituție de interes strategic național și la nivel internațional”.

„Doamna ministru Buzoianu a avut acces la un email de pe un cont anonim. Să răspundă doamna ministru Buzoianu la această situație. În ceea ce privește acuzațiile, este o anchetă în curs de desfășurare, așa cum am informat”, a spus șefa ANM, care a precizat că o sesizare a fost depusă încă din 12 august la secția de Investigații pentru Criminalitate Economică.

Întrebată dacă este dispusă să-și dea demisia, Elena Mateescu a replicat: „De ce să-mi dau demisia acum? Oamenii au nevoie de noi să funcționăm. Suntem o instituție de interes strategic național și la nivel internațional”.

De asemenea, noul ministru al Mediului a precizat: „Cât privește ceea ce s-a întâmplat cu Corpul de Control, cu plângeri, acolo sunt instituțiile abilitate unde eu nu intervin. Își fac ceea ce trebuie să facă, controlul, și ulterior să vină cu un răspuns”.

Fosta ministră a Mediului Diana Buzoianu a afirmat că directoarea ANM, Elena Mateescu, a fost informată încă din noiembrie 2025 despre neregulile semnalate în achizițiile instituției. Potrivit acesteia, un e-mail anonim trimis angajaților ANM reclama cumpărături directe făcute cu încălcarea legii, iar Mateescu ar fi răspuns atunci că acuzațiile nu sunt adevărate.

Potrivit dezvăluirilor făcute de aceasta, unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM a fost utilizat pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc şi inclusiv un sutien de lux care costă peste 1.000 de lei.

Ulterior, Diana Buzoianu a prezentat noi rezultate ale verificărilor realizate de Corpul de Control la ANM. Conform acesteia, în ultimii patru ani ar fi fost atribuite direct contracte în valoare de milioane de lei pentru tonere, laptopuri, calculatoare și mobilier. 

De cealaltă parte, Elena Mateescu a susținut că nu are „nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public”, legate de cheltuielile nejustificate făcute cu cardul instituţiei. Ea a reclamat că este „pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM” şi a transmis că, la rândul său, a dispus măsuri de audit pe care funcţia i le-a permis şi a sesizat Poliţia cu privire la „eventuale fapte în afara legii”.

Citește și: 

Buzoianu explică de ce Elena Mateescu nu poate fi evaluată după controlul de la ANM: „Consiliul de Administrație este nefuncțional”

Buzoianu anunță că vrea să o suspende sau să o demită pe șefa ANM. „Acolo a fost un dezmăț din banul public”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Diana Șoșoacă, SOS Romania
1
Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat...
Alice Weidel
2
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
3
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
profimedia-1121023128
5
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din...
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
Digi Sport
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina in ceata
Avertizări de ceață densă: ANM a emis cod galben pentru orele următoare în mai multe județe
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele patru săptămâni
umbrele cu ploaie si vant
Noi alerte de vreme rea: meteorologii anunță ploi și vânt puternic. Care este prognoza pentru București
ploaie vant frig meteo vreme
Meteorologii anunță ploi și intensificări ale vântului: două județe se află sub cod galben. Cum va fi vremea în București HARTĂ
o femeie cu o umbrela luata de vant
Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic. Care sunt județele vizate și cum va fi vremea în București HARTĂ
Recomandările redacţiei
U.S President Donald Trump Welcomes Russian President Vladimir Putin For Alaska 2025 Summit
Putin se apropie de obiectivul său: normalizarea relațiilor cu SUA...
Călin Georgescu, la sediul Curții de Apel București, 29 septembrie 2026.
Situație excepțională în procesul lui Călin Georgescu. A fost chemat...
Oleg Ungureanu
Consulul general al României la Lyon, rechemat. Acesta ar urma să fie...
nato nicusor dan
Nicușor Dan, interviu pentru Bloomberg: Ruşii încearcă să provoace...
Ultimele știri
„Generalul rus foarte prost”. Cine e Ceaiko, folosit de Trump pentru a minți în apărarea dictatorului rus, Vladimir Putin
Drone de peste un milion de lei, echipate cu sisteme de termoviziune și transport, au fost descoperite la Calafat
SUA se pregătesc pentru un conflict de lungă durată cu Iranul. Ambasadorul lui Trump la ONU: Ar fi de dorit să se prezinte la negocieri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de greutăți din 23 octombrie. Începe o perioadă plină de noroc
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Gigi Becali, spectacol pe două roți! Imagini savuroase cu patronul FCSB în curtea bisericii. Video
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Buget uriaș pentru FCSB! Gigi Becali nu mai stă pe gânduri și scoate banii din buzunare
Adevărul
Copiii sunt obligați să-și sacrifice propria familie pentru părinții bătrâni? Dilema care a împărțit...
Digieconomic
Ce taxe apar la cumpărarea sau vânzarea unei locuințe. Cine plătește impozitul, TVA-ul și taxele notariale
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"O știre importantă pentru întreaga comunitate a tenisului!" Ce ar sta în spatele divorțului Svitolina...
Pro FM
Cyndi Lauper, la fel de extravagantă ca în tinerețe. Cum arată acum artista de 73 de ani: "Nu vreau să fiu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone, atitudine și încredere într-o ședință foto plină de senzualitate. Cum s-a reinventat după...
Adevarul
Google, obligat să oprească lucrările în Finlanda, acuzat de defrișări ilegale pentru centre de date. „S-a...
Newsweek
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
Digi FM
A căzut într-o groapă, s-a lovit la cap și a ajuns pe mâna medicilor. Două săptămâni mai târziu, tot ea a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se află în jurul găurii negre supermasive din Calea Lactee. Noi indicii despre cum a obţinut Terra partea...
Digi Animal World
O vacanță în Maroc s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie de 59 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a...
Film Now
Jane Seymour, despre momentul care i-a schimbat viața în timpul filmărilor la „Dr. Quinn”: „Toată lumea era...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Vedeta a fost fotografiatǎ alături...