Video NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”

Potrivit experților militari, „Poarta Focșani” este considerată cel mai critic punct de pe frontiera României și ar putea fi o cale de atac principală pentru Rusia. Foto: Colaj INQUAM Photos/Profimedia Images

Premieră pentru NATO și România: Alianța organizează cel mai amplu exercițiu militar dedicat apărării „Porții Focșani”, considerată unul dintre cele mai vulnerabile puncte de pe flancul estic. Analiștii militari avertizează că, dacă această zonă strategică ar cădea în mâinile rușilor, drumul către București și Balcani ar putea fi deschis. NATO susține însă că are pregătite planurile de apărare, iar un general aliat afirmă că trupele sunt gata să lupte „chiar din această noapte”, dacă președintele rus Vladimir Putin atacă un stat membru al Alianței.

„Poarta Focșani” este considerată de analiștii militari drept „călcâiul lui Ahile” al flancului estic al NATO. Este vorba despre o zonă cu o lățime de aproximativ 85 de kilometri, întinsă pe teritoriul a patru județe: Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. În cazul în care această suprafață ar fi capturată de ruși, Kremlinul ar avea cale liberă către București și spre țările din Balcani.

Generalul de brigadă Bogdan Tudorache explică importanța strategică a regiunii:

„Poarta Focșani este unul dintre cele mai importante puncte pentru apărarea flancului estic, deoarece poate oferi culoare de mobilitate trupelor care ar ataca teritoriul NATO.”

Pentru a preveni un astfel de scenariu, NATO monitorizează permanent zona și își actualizează constant planurile de apărare pentru flancul estic.

Un general spaniol din cadrul NATO afirmă că Alianța este pregătită pentru orice situație:

„Suntem pregătiți să luptăm chiar din această noapte. Avem tot ce ne trebuie pentru a apăra Alianța. Muncim 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Prin faptul că ne îmbunătățim planurile defensive, le transmitem potențialilor agresori că nu au nicio șansă de succes.”

Pe lângă pregătirea tacticilor de luptă, NATO și Armata României încearcă să găsească soluții și pentru una dintre problemele majore cu care militarii se confruntă frecvent: infrastructura rutieră.

Principala problemă în zona „Porții Focșani” este lipsa infrastructurii. Nu există suficiente șosele sau autostrăzi capabile să suporte traficul vehiculelor militare grele. Tocmai de aceea, la finalul exercițiului militar, Ministerul Apărării Naționale va transmite către Ministerul Transporturilor o listă cu solicitări urgente.

Grupul de Luptă de la Cincu este prima unitate care ar putea fi trimisă în luptă în cazul în care trupele ruse ar ajunge la „Poarta Focșani”. De acolo însă, militarii au nevoie de ore întregi pentru a ajunge pe linia frontului. În cazul unui atac fulger, Armata României și NATO s-ar putea baza, într-o primă fază, aproape exclusiv pe Aviație.

