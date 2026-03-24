Un amplu exercițiu NATO organizat în România începe astăzi. Mii de militari și zeci de nave simulează respingerea unui atac rusesc în Marea Neagră.

Sea Shield este cel mai mare exercițiu naval care are loc anul acesta în Marea Neagră. Presupune peste 2.500 de militari din 12 țări aliate care se vor antrena împreună. Este vorba despre militari din state precum Italia, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii.

Este vorba despre un scenariu cât se poate de simplu: NATO se antrenează pentru a respinge un atac venit din partea Rusiei pe Marea Neagră

În prima săptămână, Forțele Navale Române trebuie să reziste, trebuie să respingă atacul, urmând ca în a 2-a săptămână a exercițiului să ajungă aici și forțele aliate. Sunt foarte multe scenarii, secvențe pe care militarii le repetă: distrugerea minelor, trageri pe mare cu muniție reală, dar și inserție aeriană- practic, elicopterele vor ajunge la bordul fregatelor pentru a aduce trupe suplimentare.

Marea Neagră este în continuare o zonă fierbinte, apar pericole săptămânal, precum minele marine. În același timp, antrenamentul NATO are loc în momentul în care aliații discută despre asigurarea Strâmtorii Ormuz. Ministrul Apărării Naționale a declarat că România poate contribui, de asemenea, cu expertiză.

Editor : Ș.R.