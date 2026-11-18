Nava-cisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL) şi care s-a scufundat marţi în Marea Neagră, în largul Bulgariei, a fost lovită de proiectile, au declarat un guvernator regional şi surse din domeniul securităţii maritime. Incidentul se adaugă unei liste tot mai mari de nave atacate în zonă în ultimele săptămâni.

Nava Gas Husky, sub pavilion liberian, transporta 3.400 de tone metrice de GPL din Egipt către România, când a transmis un semnal de ajutor marţi dimineaţă, înainte de a începe să se scufunde la aproximativ 50 de mile (80 km) est de localitatea Biala.

Toţi cei 19 membri ai echipajului au fost salvaţi.

„Nu există nicio îndoială cu privire la numărul de lovituri, şi anume patru, însă nu avem o confirmare din partea marinarilor despre tipul de drone utilizate”, a declarat Mario Smarkov, guvernatorul regional din Varna, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Două surse din domeniul securităţii maritime au precizat că nava a fost lovită de un sistem fără pilot.

Operatorul navei, cu sediul în Grecia, nu a răspuns miercuri unei solicitări de a comenta situaţia.

Val de atacuri în Marea Neagră

Atacul - survenit la o zi după ce o navă de mărfuri care transporta grâu s-a scufundat în aceeaşi zonă - este cel mai recent dintr-o serie de lovituri cu drone în urma cărora peste 20 de marinari au fost daţi dispăruţi, existând temeri că aceştia şi-au pierdut viaţa. Incidentul sporeşte îngrijorările cu privire la extinderea conflictului dintre Rusia şi Ucraina în Marea Neagră.

Conform firmei de securitate maritimă Diaplous, cel puţin 17 nave au fost atacate în largul coastelor Bulgariei şi României începând de la jumătatea lunii iulie.

Apele din dreptul celor două ţări membre ale NATO au devenit principala rută pentru transporturile dinspre Ucraina, unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume, ale cărei porturi de la Marea Neagră au fost vizate în mod repetat de atacurile Rusiei de la începutul invaziei.

Oficialii români şi bulgari au fost prudenţi în a atribui responsabilitatea pentru atacurile din apropierea coastelor celor două ţări, deşi unii au indicat, ocazional, Rusia. Experţii în securitate maritimă au sugerat, de asemenea, o posibilă implicare a Rusiei, lucru negat de Moscova.

La rândul său, Moscova a acuzat Ucraina că a atacat nave ruseşti în alte zone ale Mării Negre.

Editor : B.P.