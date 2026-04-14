Nava-şcoală „Mircea" va pleca într-un marş internaţional de instrucţie de cinci luni. Bricul va traversa Atlanticul, până în SUA

Echipaj de 188 de oameni

Nava-şcoală „Mircea” va pleca în această săptămână în marşul internaţional de instrucţie, care va avea o durată de cinci luni. Echipajul va ajunge până în Statele Unite ale Americii (SUA), acesta fiind al patrulea marş transatlantic al navei-şcoală „Mircea”. Cel mai recent a avut loc în 2009.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, marţi, că nava-şcoală „Mircea” va pleca, joi, din portul militar Constanţa, într-un marş internaţional de instrucţie, cu durata planificată de cinci luni.

Nava-şcoală are un echipaj format 188 de membri, dintre care 75 sunt cadeţi din anul al II-lea de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi 19 sunt studenţi străini de la academii navale din zece ţări partenere (Bulgaria, Franţa, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania şi Turcia), care se vor alătura cadeţilor români pe parcursul marşului.

„Acesta este al patrulea marş transatlantic executat de nava-şcoală «Mircea» până în Statele Unite ale Americii, după cele din anii 1976, 2004 şi 2009. Nava simbol a Forţelor Navale Române va participa la o serie de activităţi de instruire pe mare şi de reprezentare în diferite porturi de escală, incluzând şi participarea la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării.

Ei au menţionat că velierul „îşi va asuma cu responsabilitate” titlurile de „ambasador onorific în serviciul României” şi de „ambasador al României sustenabile”.

Nava-şcoală „Mircea” va reveni în portul militar Constanţa în luna septembrie, după peste 150 de zile de marş, timp în care va parcurge aproximativ 14.000 de mile marine şi va face escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia şi Turcia.

 

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Hungary Election
2
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
george simion
3
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Peter Magyar
4
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
5
Când încep elevii școala după Paște. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța...
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Digi Sport
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aparate f-16 in zbor
Grupare de drone rusești lângă graniță: Avioane F-16 ridicate în aer, sisteme de apărare antiaeriană trecute în poziție de tragere
1 Conducerea MApN în Bosnia și Herțegovina - foto MApN
Conducerea Armatei Române, vizită în Bosnia şi Herţegovina. „Sperăm ca prezenţa militară să fie înlocuită de o soluţie politică”
soldat roan in uniforma de camuflaj cu arma la ochi
MApN anunță ultimele pregătiri pentru programul dedicat voluntarilor în armată
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX.
Rezerviștii din două județe vor fi mobilizați de MApN. Când are loc exercițiul MOBEX
radu miruta foto gov ro
Ministrul Apărării, despre Iran: Facem analize la milimetru de trei ori pe zi. România nu mai stă deoparte, joacă la masa mare
Recomandările redacţiei
Alexandru Rafila
Contractul cu Pfizer. Decizia cheie privind vaccinurile, pe care...
distrugeri-liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 46. Nave sancționate de SUA au...
Fostul președinte al UDMR, Marko Bela.
Marko Bela crede că apropierea UDMR de Viktor Orban a fost greșită...
Election Rally With Meloni, Tajani And Salvini In Lamezia Terme, Catanzaro, Italy - 30 Sep 2025
Italia suspendă acordul de apărare cu Israelul după escaladarea...
Ultimele știri
Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul privind raportul corpului de control referitor la drumul din pădurea Băneasa
Scandal și violențe în Sălaj: polițist atacat și lovit în cap cu o sticlă. Un tânăr a fost arestat
Radu Jude și lungmetrajul „Jurnalul unei cameriste”, în selecția Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Ce antrenor a ales Gică Popescu pentru Farul. Flaviu Stoican, eșecuri pe linie
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Gary Neville, achiziție colosală. A plătit o sumă cu șapte cifre pentru un canal de YouTube, cu 3.700.000 de...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Newsweek
Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...