„Ne-am pus pur și simplu de-a curmezișul și am împiedicat intrarea camioanelor”. Mărturia unui român blocat la granița Ungariei

Mugurel Hoban este un român care a avut un contract temporar de muncă, pe durata sezonului de iarnă, la un restaurant din Austria. Este bucătar. Odată cu criza din domeniul horeca, provocată de pandemia de coronavirus, contractul românului s-a încheiat brusc și Mugurel Hoban a plecat spre România.

Numai că la granița dintre Austria și Ungaria, Mugurel Hoban s-a trezit blocat, alături de alte câteva mii de români, pentru că autoritățile de la Budapesta au închis peste noapte granițele pentru străini. Iar până când românii nu au recurs la măsuri extreme, autoritățile din Ungaria au părut insensibile la această situație. Mugurel Hoban și-a povestit experiența, marți seara, la Digi24, când se pregătea să revină în țară, alături de alți 6.000 de români și bulgari, grație unui coridor special pe care autoritățile din Ungaria l-au deschis la intervenția MAE român.

„Suntem în același loc de ieri, de la ora 12:00 noaptea, de când autoritățile ungare au închis granițele. Nu au anunțat absolut nimic oficial și foarte multe persoane eram deja în tranzit, eram deja pe drum și de aceea s-a creat haosul care s-a creat, că practic este un haos aici. A fost un haos toată ziua și până la ora 2:00, când s-au hotărât în cele din urmă să ne dea niște informații, să vină să stea cu noi de vorbă, pentru că practic, am blocat toate intrările și ieșirile din Ungaria. Ne-am pus pur și simplu de-a curmezișul pe drum, pentru că suntem la capătul puterilor, suntem sleiți de puteri, suntem stresați, înfometați, înfrigurați și așa mai departe. Și când au văzut că nu mai intră camioanele, practic noi am blocat camioanele, pentru că prioritatea nr. 1 a autorităților ungare erau camioanele, să intre în Ungaria, și cetățenii maghiari, bineînțeles. Toți ceilalți cetățeni, de alte naționalități, nu aveam voie să intrăm. Și atunci, când am văzut că pur și simplu nu ne iau în serios, ne-am pus de-a curmezișul, am blocat intrarea camioanelor și atunci, după vreo două ore, au venit și-au stat de vorbă cu noi și ne-au promis că o să ne dea drumul să plecăm spre țară”, a povestit Mugurel Hoban.

El a mai spus că majoritatea celor cu care a vorbit la graniță veneau din Germania, Belgia, Spania, n-a auzit pe nimeni să vină din Italia. De altfel, nici nu ar fi fost posibil, pentru că autoritățile din Austria nu i-ar fi lăsat să intre.

Între timp, coridorul special deschis de autoritățile maghiare pe timpul nopții a funcționat. Toți acești cetățeni rămași blocați la granița Austriei cu Ungaria au traversat Ungaria și au intrat în România în jurul orei 2:00, în noaptea de marți spre miercuri, prin patru puncte de frontieră. Acolo, ei au fost preluați de DSP, verificați, iar cei care veneau din zonele galbene vor sta în autoizolare. Cei care vin din zonele roșii au fost conduși de polițiști și jandarmi în centrele de carantinare.

