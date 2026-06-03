În timp ce mii de oameni au protestat în stradă, la Ministerul Muncii continuă negocierile cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării. La discuțiile care au loc miercuri participă sindicatele din administrația publică locală, după manifestațiile organizate în Piața Victoriei.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, se întâlnește miercuri cu reprezentanții din administrația publică, iar consultările vor continua și în zilele următoare. Mâine sunt programate discuții cu persoanele care ocupă funcții de demnitate publică.

Adoptarea legii în timp util ar fi esențială deoarece reprezintă un jalon din PNRR de care depinde accesarea a peste 700 de milioane de euro.

Potrivit ministrului Muncii, actualele consultări nu reprezintă negocieri salariale, ci au ca obiectiv introducerea unor reguli echitabile pentru salarizarea în întregul sistem public.

Miercuri, în jurul orei 18:00, Dragoș Pîslaru urmează să susțină o conferință de presă în care va prezenta eventualele modificări aduse proiectului, după seria de consultări începută săptămâna trecută. Proiectul a generat deja nemulțumiri în rândul angajaților din sectorul public.

Sindicaliști din sănătate și finanțe au organizat proteste ample în Capitală. Peste 10.000 de persoane au participat la manifestațiile desfășurate în centrul Bucureștiului.

Protestatarii susțin că noul proiect de lege ar putea duce la diminuarea veniturilor salariale. Aceștia invocă faptul că 87 dintre cele 151 de sporuri existente ar urma să fie eliminate prin noua reglementare.

În același timp, surse Digi24 din PSD susțin că sunt șanse reduse ca legea să fie adoptată până la 31 august. Potrivit acestora, nemulțumirile și protestele generate de proiect îngreunează procesul de adoptare. Aceleași surse afirmă că e mai bine să pierdem peste 700 de milioane de euro decât să aducem această lege prin care ar trebui scoși din nou bani la buget în anii următori.

Editor : C.S.