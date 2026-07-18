Negrescu: Nu se spune suficient în spaţiul public faptul că sunt întârzieri importante în implementarea proiectelor din PNRR

Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, este de părere că „nu se spune suficient în spaţiul public faptul că sunt întârzieri importante în implementarea proiectelor” prin PNRR. El consideră că, prin comparaţie cu alocarea iniţială, România pierde din PNRR peste 10 miliarde de euro.

Victor Negrescu a amintit că României i-au fost alocate, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), 29 de miliarde de euro, a pierdut oportunitatea de a accesa 9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi de care ar fi avut nevoie, a avut o penalizare de jumătate de miliard de euro şi a primit 13 miliarde de euro, pe care oficialul PSD îi cataloghează drept "o sumă bună".

„Important pentru noi este ca, pe lângă reforme, şi proiectele să fie implementate şi nu se spune suficient în spaţiul public faptul că sunt întârzieri importante în implementarea proiectelor, care automat generează un risc în ceea ce înseamnă gradul de absorbţie. Dacă pornim de la cifrele pe care le-am evocat, România riscă să piardă, faţă de propunerea iniţială a Comisiei Europene, peste 10 miliarde de euro”, a afirmat Victor Negrescu, la Digi24, sâmbătă.

El a admis că, în ceea ce priveşte reformele, „sunt câteva subiecte dificile”.

Întrebat care dintre legile care reprezintă reformele va trece de votul Parlamentului, reprezentantul PSD a răspuns: „Eu cred că urbanismul va trece, însă pe celelalte discuţiile nu sunt terminate şi există riscul, cel puţin în ceea ce înseamnă legea salarizării unitare, ca această lege să nu treacă”.

Editor : Liviu Cojan