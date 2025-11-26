Neînțelegeri privind impozitul pentru mașinile hibride. Cât de mult crește, de fapt, taxarea unor astfel de autovehicule

Impozitele pentru mașini cresc de la începutul anului 2026. Totuși, taxele plătite de proprietarii de „hibride” nu vor fia tât de mari cum se speculase inițial.

Mașinile hibrid nu vor ajunge să plătească 900 de lei (creștere de 13 ori), așa cum au apărut inițial informații.

Explicația este simplă. Dacă mașinile cu motor termic sunt impozitate în funcție de clasa Euro de poluare și de capacitate, înmulțindu-se valoarea din tabel cu de câte ori se cuprinde 200cm în cilindreea mașini, la auto hibride există doar sume fixe.

Astfel, să zicem, impozitul pentru un motor pur termic euro 6 de 2500cm³ se calculează înmulțind valoarea din tabel cu 12,5 (de câte ori intra 200cm3 în cilindreea de 2.500). Valoarea la care se ajunge este de 12.5 x 77.8 lei = 973 lei.

Pentru o cilindree de 2.500 cm3, motor hibrid, nu se mai face nici o operațiune, suma este fixă – 76,3 lei.

Astfel, pentru auto hibrid se va plăti:

Capacitate de până la 1.600cm3 - 16,5 lei/auto

Capacitate de peste 1.600cm3 - 18,4 lei/auto

Capacitate 1.601 – 2.000cm3 – 24,6/auto

Capacitate 2.001 – 2.600cm3 – 76,3 /auto

Capacitate 2.601 – 3.000cm3 – 149,8 /auto

Capacitate de peste 3.001– 275,5 lei /auto

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea unor acte normative

Impozitele la toate categoriile de mașini

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

• 19,5 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

• 18,8 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

• 17,6 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

• 16,5 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

• 16,5 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

• 22,1 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

• 21,3 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

• 19,9 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

• 18,7 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

• 18,4 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3, inclusiv

• 29,7 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

• 28,5 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

• 26,7 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

• 25,1 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

• 24,6 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3, inclusiv

• 92,2 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

• 88,6 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

• 82,8 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

• 77,8 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

• 76,3 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3, inclusiv

• 182,9 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

• 172,8 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

• 154,1 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

• 151,2 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

• 149,8 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3, inclusiv

• 319,0 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

• 297,3 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

• 294,4 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

• 290,0 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

• 275,5 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Editor : Sebastian Eduard