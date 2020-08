Nelu Tătaru, despre cazul fetei din Vaslui care și-a serbat majoratul la mare: Nu e nici normal, nici legal să facem aceste nereguli

"Nu s-a procedat nici normal, nici legal", a declarat ministrul Nelu Tătaru despre cazul ambulanțierului din Vaslui care și-a luat fiica de la mare, unde tânăra își serba majoratul, fără să anunțe că acolo se mai află și alți adolescenți posibil infectați cu COVID-19.

"Plecând de la acei de tineri, care au sărbătorit un majorat și apoi au plecat la mare, deși unul dintre copii se testase, odată cu aflarea primului rezultat s-a mers pe recuperarea acelor copii de la mare, testarea lor și am putut vedea că am avut 10 copii infectați, internarea lor în spital și pentru ceilalți izolarea la domiciliu. A început o anchetă care s-a extins, după cum am putut vedea, unul dintre copii era și fiul managerului de la Spitalul Județean care este într-o stare medie severă și a fost transferat la București. Sunt niște reguli pe care o parte dintre noi am uitat să le mai respectăm sau nu vrem să știm că există.

Explicațiile au fost evazive, de aceea am cerut Corpului de Control să facă o anchetă. Nu este nici normal, nici legal și nici intr-un context epidemiologic să facem toate aceste nereguli, mai ales de la un personal medical".

Fiica unor angajați ai Ambulanței Vaslui a plecat sâmbăta trecută cu trenul, cu un grup de 29 de prieteni la mare, să-și petreacă majoratul acolo, fără să știe că era bolnavă de Covid-19.

La recomandarea părinților, tânăra făcuse un test înainte de plecare, dar nu a mai așteptat rezultatul acasă. Așa că a plecat la Costinești, cu trenul, împreună cu 29 de prieteni, cu vârste între 16 și 18 ani.

Când era la mare, fata a primit și rezultatul pozitiv la coronavirus, iar o parte dintre prietenii ei au început să aibă simptome.

Editor: Cristina Iancu