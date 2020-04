Dezastrul de la Suceava se poate repeta la Arad! O spune chiar ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, într-un interviu pentru Digi24.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: "Este o transmitere locală, nu la nivelul Sucevei, dar dacă nu se iau măsuri poate ajunge la nivelul Sucevei. Avem o apropiere și de punctele de trecere de la Nădlac. Acolo avem un aflux important, în care cei care intră, la un moment dat, acuzând fenomene sunt duși la spitalul din Arad. Afluxul este mai mare, dar dacă este foarte bine controlat putem stăpâni și menține ritmul pe care îl avem acum."

Situația din Suceava, cunoscută de acum o săptămână

Carla Tănasie: Spitalul de la Suceava a fost militarizat astăzi, după ce fosta conducere și-a dat demisia. Ce s-a întâmplat acolo? De ce s-a ajuns în această situație?

Nelu Tătaru: Știam de acum o săptămână ce este la Suceava. O serie de nereguli, atât manageriale, cât și din partea corpului medical, cât și din partea DSP-ului de atunci care nu a făcut nicio anchetă, medici care nu au respectat nici izolarea, nici internarea pentru cei pozitivi, pacienți, la fel, care nu au respectat izolarea. A fost o transmitere continuă, accelerată, care în acest moment este la fel de accelerată. Am adus atunci medici de la Iași, am refăcut unitatea de primiri urgențe, am refăcut niște circuite și am repus un manager nou care trebuia să aducă niște schimbări, schimbări care nu au apărut și nu ne permitem să stăm mai mult timp. Am ales varianta de a schimba managerul acelei unități medicale și am adus un management militar, managerul este de la spitalul militar din Brașov, directorul medical de acolo, urmat de alți trei colegi. Am recomandat să se refacă tot ceea ce înseamnă management.

Carla Tănasie: Spuneți că în toată Suceava nu se respectă distanțarea socială. Ce se întâmplă mai exact, sunt oameni pe stradă?

Nelu Tătaru: Sunt și oameni pe stradă, am văzut că nu purtau acea mască sau dacă era purtată, era incorect.

Carla Tănasie: Au fost făcute greșeli de toată lumea acolo? Autorități locale, manageri de spital?

Nelu Tătaru: Autorități locale mai puțin, am văzut că fonduri au dat către acest spital. Poate în alegerea primului manager a fost o greșeală. Dar avem niște cazuri incorect diagnosticate, un aflux foarte mare de concetățeni care au venit din străinătate. Nu au putut fi controlați nici prin anchete, nici prin activitate medicală. Știți ce a urmat: un personal medical infectat, în marea lui majoritate, un personal în izolare și un suport medical foarte scăzut prin lipsa de medici și prin lipsa unor anchete, având în vedere că și DSP a suferit pierderi. Atunci a fost nevoie să aducem cadre medicale de la Iași, iar inclusiv la DSP, să refacem DSP Suceava cu ajutorul doamnei doctor Trifan de la DSP Iași.

Cum se vor desfășura sărbătorile pascale în contextul pandemiei de coronavirus

Carla Tănasie: Ne apropiem de sărbătorile pascale. Ce trebuie să știe românii care sunt deja în țară și cei care urmează să vină și au familiile aici? Și dacă vor fi luate măsuri în plus.

Nelu Tătaru: Vor fi niște sărbători pascale diferite față de alți ani. Diferite, adică prin izolare și acea agregare personală trebuie să fie din mai puține persoane și să păstrăm acea distanțare socială, dacă vrem într-adevăr să ne respectăm pe noi, să ne respectăm familiile. Și nu e vorba numai de respect. Repet: cei care nu au neapărat nevoie să vină în țară, să nu vină. Dacă au o urgență imediată să vină, dar să se izoleze.

Carla Tănasie: Care este scenariul cel mai rău la care vă așteptați de sărbători?

Nelu Tătaru: Noi sperăm să fie un singur vârf. Depinde foarte mult de ce fac cei care vin până în sărbătorile pascale. Dacă se respectă vom avea un vârf lin, dacă nu se respectă acea izolare și precauțiile atunci vom avea, cam la o săptămână după Paște, o aglomerare de cazuri. Vom aglomera terapiile intensive și atunci vom avea și decese.

