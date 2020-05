Nelu Tătaru: La 1 iunie va începe un studiu la nivel național pentru a afla gradul de imunizare al populației la coronavirus

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat luni, în cadrul Orei Guvernului, că după 1 iunie va începe un studiu pe evaluarea imunității colective, "la nivel național, regional și local" în urma căruia se va putea prognoza "evoluția viitoare în presupusa recrudescență de toamnă-iarnă".

"Vreau să vă asigur de toată colaborarea mea, dar, în acelaşi timp, vă spun că (...) nu s-a terminat. Dacă astăzi suntem un pic mai relaxaţi, este pentru că este un pic mai bine, dar nu este foarte bine. Va fi o perioadă lungă până când vom avea viaţa de dinainte de COVID. (...) De o lună şi două săptămâni de când sunt ministru, n-am precupeţit niciun efort de a face ceea ce este corect pentru sistemul sanitar şi pentru populaţia din România (...).

Suntem într-un moment în care nu am trecut de perioada grea. Am prezentat situația la zi a numărului de cazuri, a numărului de decese, a spitalelor care tratează COVID. Suntem într-un moment în care politicul nu trebuie sa ia locul profesiei, în care sănătatea trebuie să primeze. Chiar dacă factorul politic a reînviat, să ne menținem într-o relație strict medicală pentru că poporul român are nevoie de sănătate, nu de o dispută politică.

Pe parcursul acestei veri vom avea în continuare testări conform protocoalelor pe Real Time PCR, pentru testări moleculare, în cadrul anchetelor epidemiologice conform protocoalelor INSP, care vor fi adaptate. După 1 iunie, în functie de evoluția vârfului și pantei descendente a curbei vom începe un studiu pe evaluare la nivel național, regional, local al persoanelor voluntare, se vor verifica imunitatea. Avem o marjă în care putem calcula această imunitate, încât putem evalua trecerea României prin pandemiei și vom putea prognoza evoluția viitoare în presupusa recrudescență de toamnă - iarnă", a declarat ministrul Sănătății.

Imunitatea colectivă este un principiu prin care poate fi controlată răspândirea unei maladii în momentul în care o majoritate a populației este imunizată. Acest lucru presupune ca o parte a indivizilor să fie imunizați, fie prin vaccinare fie prin dezvoltarea de anticorpi după un prim contact cu agentul patogen, scrie Hotnews. Procentul de populație care trebuie imunizată pentru a se ajunge la imunitatea colectivă variază pentru fiecare boală, dar ideea de bază e simplă: dacă destul de multe persoane sunt protejate, acestea vor proteja persoanele vulnerabile din comunitate, prin reducerea transmiterii bolii, potrivit DSP Sibiu.

