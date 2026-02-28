Nereguli la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” din Călărași. În urma unui control s-a descoperit că telefonul pentru programări era dat pe silențios și site-ul pentru programări era neactualizat. S-au luat măsuri imediate în acest caz, potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Călărași, Bogdan Mihai.

Vicepreședintele Consiliului Județean Călărași, Bogdan Mihai, a postat vineri, pe pagina sa de pe Facebook, o filmare și un text care acuză Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” că telefonul pentru programări era dat pe silențios.

„În urma mai multor sesizări, am fost în teren, în ambulatoriul Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași. Ce am găsit este inacceptabil. Telefonul de programări era pe silent. Site-ul de programări era neactualizat. Comportamentul paznicului de la zona de acces, inadmisibil”, se arată în postarea acestuia.

„Am dispus măsuri imediate. Persoana care nu răspundea la telefon a fost înlocuită pe loc. Măsurile disciplinare sunt în curs”, a mai scris el.

În videoclipul atașat textului vicepreședintele CJ Călărași vorbește cu personalul responsabil în acest caz.

Sună telefonul, nu se aude, spune Bogdan Mihai.

Uitați că era dat la minim, spune o asistentă.

Păi de ce lăsați la minim?, întreabă vicepreședintele CJ.

Rolul dumneavoastră este foarte important: sunteți interfața dintre oameni și noi. Noi cumpărăm echipamente, degeaba, ca să știți. De-aia sunteți la serviciu, să fiți deranjată, mai zice acesta.

Deci telefoanele astea sunt puse cumva să nu deranjeze pe nimeni? Ce facem cu oamenii din județ?, a mai întrebat el.

