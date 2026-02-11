Nereguli la ajutoare pentru încălzire într-o comună, la doar 100 de familii verficate: Bani pentru case părăsite și persoane emigrate

Inspectorii de la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au găsit, în urma unui control, nereguli la acordarea ajutoarelor pentru încălzire în comuna Horgeşti. Din peste 100 de familii verificate, 40 primeau ajutoare pentru imobile în care, de fapt, nu se poate locui, iar alte 42 ar fi plecate în străinătate. Ca urmare, s-au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit şi vor fi reanalizate toate dosarele.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială arată, miercuri, într-un comunicat de presă, că a solicitat Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău să facă un control inopinat la Primăria comunei Horgeşti, ca urmare a unei sesizări cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2025-2026.

Astfel, au fost verificate 108 familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinţei, atât în ceea ce priveşte documentele existente la dosarele întocmite pentru acordarea dreptului, cât şi la domiciliul acestora, relatează News.ro.

„Din verificările efectuate în teren, în 40 de cazuri persoanele deţineau în proprietate case care nu puteau fi locuite (fără surse de încălzire, nefinisate interor/exterior, nemobilate, neutilate, unele dintre ele fără geamuri/uşi), iar în 42 de cazuri, din declaraţiile membrilor familiei/rudelor/vecinilor, a rezultat că persoanele sunt plecate în străinătate”, informează ANPIS.

Ca urmare, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Bacău au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit celor 82 de beneficiari, precum şi reanalizarea tuturor dosarelor de ajutor pentru încălzirea locuinţei aflate în plată în sezonul rece noiembrie 2025-martie 2026.

Potrivit Prefecturii Bacău, controlul a fost făcut la solicitarea prefectului Andreea Negru, în urma unor sesizări.

În comuna Horgeşti sunt înregistrate 1.107 dosare pentru acest tip de sprijin.

Editor : Liviu Cojan