Live TV

Nereguli la ajutoare pentru încălzire într-o comună, la doar 100 de familii verficate: Bani pentru case părăsite și persoane emigrate

Data actualizării: Data publicării:
o femeie cu bancnote in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Inspectorii de la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au găsit, în urma unui control, nereguli la acordarea ajutoarelor pentru încălzire în comuna Horgeşti. Din peste 100 de familii verificate, 40 primeau ajutoare pentru imobile în care, de fapt, nu se poate locui, iar alte 42 ar fi plecate în străinătate. Ca urmare, s-au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit şi vor fi reanalizate toate dosarele.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială arată, miercuri, într-un comunicat de presă, că a solicitat Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău să facă un control inopinat la Primăria comunei Horgeşti, ca urmare a unei sesizări cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2025-2026.

Astfel, au fost verificate 108 familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinţei, atât în ceea ce priveşte documentele existente la dosarele întocmite pentru acordarea dreptului, cât şi la domiciliul acestora, relatează News.ro.

„Din verificările efectuate în teren, în 40 de cazuri persoanele deţineau în proprietate case care nu puteau fi locuite (fără surse de încălzire, nefinisate interor/exterior, nemobilate, neutilate, unele dintre ele fără geamuri/uşi), iar în 42 de cazuri, din declaraţiile membrilor familiei/rudelor/vecinilor, a rezultat că persoanele sunt plecate în străinătate”, informează ANPIS.

Ca urmare, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Bacău au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit celor 82 de beneficiari, precum şi reanalizarea tuturor dosarelor de ajutor pentru încălzirea locuinţei aflate în plată în sezonul rece noiembrie 2025-martie 2026. 

Potrivit Prefecturii Bacău, controlul a fost făcut la solicitarea prefectului Andreea Negru, în urma unor sesizări.

În comuna Horgeşti sunt înregistrate 1.107 dosare pentru acest tip de sprijin.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Digi Sport
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
romsilva inquam
Romsilva a redobândit proprietatea a 43.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal. ÎCCJ a închis dosarul care l-a vizat pe Hrebenciuc
fake news
Jandarmeria avertizează asupra unui proces-verbal falsificat cu AI, de la protestele din 24 ianuarie, care circulă pe internet
ub barbat taie un arbore cu drujba
Copaci nemarcați, puși la pământ în pădurea de la Băile Felix. Constatările Gărzii Forestiere
eugen popa fb
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat de DGASPC că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită de instituție
oameni care se bucura in venezuela
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei
Recomandările redacţiei
nicu americani
Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 16 IAN 2025
Marinescu, după noua amânare a deciziei CCR pe pensiile speciale...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald...
obuzier k9
A început construcţia fabricii în care se va produce obuzierul K9 în...
Ultimele știri
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin
Șeful NATO spune că i-a comunicat lui Trump ce face Rusia în Ucraina. „Da, există o claritate absolută în SUA”
Ionuț Stroe vrea introducerea în școli și licee a disciplinei obligatorii „Educația media și digitală” (proiect)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online