Live TV

(P) Network One Distribution (NOD) a depășit 3 miliarde de lei cifră de afaceri în 2025 și intră într-o nouă etapă a evoluției sale

Data actualizării: Data publicării:
Andrei Militaru NOD
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De la distribuție electro-IT la o platformă de dezvoltare a afacerilor proprii Direcțiile de dezvoltare ale NOD O identitate actualizată, care reflectă evoluția NOD Despre NOD

Transformarea reflectă evoluția companiei din ultimul deceniu: de la distribuția de tehnologie, la un model care dezvoltă business-uri proprii, competențe și piețe noi, împreună cu rețeaua sa de peste 3.400 de parteneri comerciali.

Network One Distribution (NOD), unul dintre liderii pieței locale de distribuție electro-IT, anunță o nouă etapă de dezvoltare și își consolidează poziționarea ca platformă de dezvoltare a afacerilor. Este o transformare construită în ultimii 10 ani și care reflectă faptul că în prezent NOD conectează tehnologia, infrastructura, resursele, competențele și capacitatea de implementare pentru a dezvolta proiecte, verticale și piețe noi.

Compania și-a triplat cifra de afaceri în ultimii 10 ani, depășind pragul de 3 miliarde de lei în 2025, cu o structură din care 77% reprezintă distribuția și 23% brandurile proprii. NOD a construit, în același timp, o rețea extinsă de peste 3.400 de parteneri, 650 de furnizori și un portofoliu de peste 350 de branduri distribuite de companie, iar echipa a ajuns la 440 de angajați.

„În ultimul deceniu, tehnologia a devenit un pilon esențial al economiei, iar rolul NOD a evoluat odată cu piața. Am construit la nivelul companiei o infrastructură complexă de logistică, operațiuni, finanțare și competențe, în care fiecare linie de business poate funcționa antreprenorial și are spațiu de creștere. Modelul nostru este să identificăm din timp oportunități durabile, să dezvoltăm competențele care lipsesc și să le punem la dispoziția partenerilor. În perioada următoare, vom continua să investim în domenii cu potențial ridicat, precum energia verde, securitatea cibernetică, infrastructura și inteligența artificială, accelerând în paralel extinderea internațională a brandurilor proprii", declară Andrei Militaru, CEO Network One Distribution.

De la distribuție electro-IT la o platformă de dezvoltare a afacerilor proprii

Astăzi, NOD operează mai multe verticale, fiecare cu propriul model comercial, lanț de aprovizionare și categorie de clienți. Fiecare se dezvoltă ca un business individual, cu obiective și leadership propriu, dar susținut de infrastructura comună a companiei. Acest mod de organizare aduce agilitate și viteză de execuție și permite transferul rapid de know-how, tehnologie, finanțare și acces la piață între verticale.

Platforma NOD se bazează pe o structură conturată organic în ultimul deceniu și reunește business-uri și resurse complementare, organizate în jurul principalelor capabilități, precum:

Tehnologie și infrastructură: NOD Distribuție rămâne baza platformei și asigură accesul la tehnologie, soluții și servicii prin relațiile cu peste 650 de furnizori și 350 de branduri distribuite, printre care lideri tehnologici precum Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo sau Microsoft.

NOD Business Cloud Platform oferă soluții cloud enterprise și on-premise, în timp ce NOD Security integrează securitatea fizică și cibernetică, într-un moment în care convergența dintre cele două domenii devine critică pentru orice companie. În plus, NOD Green Energy dezvoltă, la rândul său, soluții pentru energie regenerabilă, eficiență energetică și stocare, conectând tehnologia cu proiectarea, finanțarea și implementarea. Portofoliul include panouri fotovoltaice, invertoare, pompe de căldură, sisteme de iluminat inteligent și soluții de stocare a energiei.

Branduri proprii: cu o prezență în aproximativ 30 de țări, NOD Private Labels valorifică experiența companiei în selecția produselor, controlul calității, logistică și acces la piață, dezvoltând produse apreciate de clienți și care acoperă o gamă largă de nevoi. Din portofoliu fac parte branduri precum Heinner, Heinner Home, Heinner Beauty, Horizon, Serioux, Pegas, Fram, Diamant, Momki, Square Nature și U-grow.

Platforme de susținere care sprijină rețeaua de parteneri comerciali și clienții lor finali: de peste un deceniu, NOD Academy reunește comunitatea de parteneri NOD în jurul unui obiectiv comun: dezvoltarea competențelor tehnice și de business. Programul a ajuns astăzi la peste 3.400 de participanți anual, cu peste 100 de evenimente organizate în mai mult de 25 de orașe. NOD EU Funds, la rândul său, conectează oportunitățile de finanțare cu proiectele de digitalizare și modernizare. Pe ambele verticale, NOD urmărește schimbările tehnologice și oportunitățile cu potențial pe termen lung, investește din fază incipientă în competențele necesare, transferă know-how-ul către parteneri și îi conectează în proiecte comune.

Direcțiile de dezvoltare ale NOD

Evoluția companiei va continua atât prin extinderea verticalelor existente, cât și prin apariția unora noi, pe măsură ce infrastructura necesară economiei digitale se dezvoltă în sectoare precum energia, securitatea cibernetică și aplicațiile inteligenței artificiale. În infrastructura tehnologică, NOD urmărește atât proiectele mari de cloud și centre de date, cât și modele de proximitate, construite împreună cu partenerii și adaptate nevoilor locale de putere de calcul și eficiență energetică.

Extinderea internațională a brandurilor proprii este deja o direcție validată și va continua. Heinner, brandul cu cea mai extinsă gamă de produse din portofoliu, a crescut de la 0,9 milioane de euro în 2011, la 85 de milioane de euro în 2025, iar produsele NOD se vând azi în aproape 30 de țări. Hubul logistic deschis recent în Olanda susține apropierea de piețele din Benelux și DACH și creează un model ce poate fi replicat pe măsură ce compania atinge masa critică în noi regiuni.

O identitate actualizată, care reflectă evoluția NOD

NOD a crescut și s-a transformat semnificativ în ultimii ani, iar această evoluție a determinat și regândirea identității sale vizuale. Procesul a urmărit păstrarea elementelor deja cunoscute și asociate cu NOD, într-o formă actualizată, adaptată noii etape de dezvoltare. Noul logo NOD păstrează ADN-ul vizual construit de NOD în timp, într-o formă mai matură, mai echilibrată și mai potrivită unei platforme moderne de business. Astfel, noua identitate reflectă mai bine compania de astăzi și oferă flexibilitatea necesară dezvoltării afacerilor din cadrul NOD.

Despre NOD

Network One Distribution este o companie cu acționariat 100% românesc și, prin raportare la veniturile obținute în anul 2025, unul dintre liderii pieței de distribuție electro-IT, cu o experiență de 24 ani pe această piață, o echipă formată din peste 440 de profesioniști, o rețea națională de parteneri specializați și peste 350 de branduri distribuite de companie în portofoliu.

Misiunea NOD, prin rețeaua sa de parteneri, este de a contribui la dezvoltarea societății și a economiei locale, punând la dispoziția mediului de business public și privat un portofoliu amplu de soluții, know-how și competențe pentru o gestionare integrată a proceselor de modernizare prin tehnologie.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
lacul morii
2
Bolojan: Insula Lacul Morii va fi deschisă din 18 septembrie. Nu e doar despre un lac...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
Dmitri Peskov
4
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
Afiș de recrutare
5
Rusia oferă o recompensă record pentru recrutarea de combatanți străini. Cât primește...
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație radar / submarin rusesc
O tehnologie „potențial revoluționară”: Cum funcționează noile kituri ieftine de detectare a submarinelor „invizibile” ale Rusiei
Secetă în Catalonia
„Materialul magic” ce poate salva zonele aride din Europa de secetă. Cum funcționează tehnologia care colectează apă din aerul uscat
Andy Burnham, Volodymyr Zelensky
Militari britanici în Ucraina și tehnologii de ultimă generație pentru Kiev. Anunțul premierul de la Londra după întâlnirea cu Zelenski
oglinda spațială Earendil
Cum funcționează Eärendil, oglinda spațială care poate lumina Pământul pe timp de noapte. Lansarea primului satelit a primit undă verde
grafica cu inteligenta artificiala
Avertisment de la Banca Angliei: Inteligenţa artificială reprezintă un risc tot mai mare pentru stabilitatea financiară
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PROTEST - CIOBANI - PIATA VICTORIEI - 23 SEP 2024
Oierii protestează în fața Guvernului și spun că sunt pregătiți să...
avion militar F-15E american
„Cel mai îngrozitor moment”: Dezvăluirile ofițerului american salvat...
vladimir putin in birou
NATO ia în calcul activarea Articolului 5, dar se teme de reacția...
ub barbat sta pe o banca in parc
Meteorologii anunță cum va fi vremea până în 12 octombrie. Estimări...
Ultimele știri
O fregată rusă a lansat rachete de semnalizare către un elicopter militar danez în apele internaționale
Ministrul Educației, moment stânjenitor în fața studenților din Iași: „Când văcuța nu dă lapte... Hai, mai luăm o dată”
SUA recunosc pentru prima dată că au arme pe orbita Pământului. Ce amenințări invocă Washingtonul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru 3 zodii, din 15 septembrie 2026. Își regăsesc direcția și obiectivele devin...
Cancan
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri
Fanatik.ro
Anunțul momentului pentru Dinamo: ”Se face cel mai frumos stadion din România!”. Când ar urma să fie gata
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
„Străini de duzină care nu bat pe nimeni!”. Marcel Pușcaș, opinie acidă despre lipsa de identitate...
Adevărul
Autostrada Sibiu - Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Orașul ocolit până acum de drumuri...
Playtech
Locuința cu 4 camere pe care ANAF o vinde la prețul unei mașini second-hand. Are peste 100 mp
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Bărbosu are o viață total schimbată, după ce a decis să plece din România: "Este cu totul o altă...
Pro FM
“Am slăbit 16 kg în 46 de zile”. Oana Radu, a treia transformare radicală din viața ei: “Mă îngraș și slăbesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Brian Hickerson, iubitul lui Hayden Panettiere, încătușat după o altercație într-un bar: „Poliția a scurs...
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii...
Newsweek
Ciolacu a luat 1.600.000.000 lei din fondul de rezervă ca să crească pensiile. Ciucă a procedat la fel
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Patru specii de insecte, numite după Taylor Swift. „Ca o 'Swiftie' de-o viaţă, mi s-a părut autentic să o...
Film Now
Liam Neeson, o nouă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă? Gestul făcut de actor la Festivalul de Film...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...