Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă a reacţionat pe Facebook și a a enunțat câteva idei privitoare la negocierile de pace din Ucraina. Europa se trezește mult prea încet crede europarlamentarul român.

Ștefănuță, într-o postare pe Facebook crede că este nevoie de sacrificii și unitate, altfel Europa va rămâne, ca și Grecia Antică, „doar o poveste frumoasă în cărțile de istorie”.

Articolul se numește „Sfârșitul păcii”

Dacă nu realizați încă, va trebui spus un pic mai clar, scrie Nicu Ștefănuță.

1. Propunerile actuale de pace pentru Europa numai pace nu înseamnă.

Rusia se eliberează de corvoada unui război cu cea mai puternică armată din Europa (cea ucraineană) și își poate îndrepta atenția spre noi obiective (țările din estul Europei).

2. Cine crede că în urma unui acord de pace semnat urmează câțiva ani de liniște se înșală.

O armată care are jocuri în picioare, care este mobilizată la maxim nu are niciun motiv să se oprească, ba din contră. Este ca și cum i-ai spune lui Ronaldo să nu mai dea goluri pentru că echipa adversă are niște debutanți care trebuie întâi să se încălzească.

3. Cine se bazează că Europa este mai puternică financiar și Rusia nu uită mai multe lucruri.

Că banii nu înseamnă putere militară și oricum nu imediat, ci în 5-10 ani. Or acesta este un motiv în plus pentru Rusia, care tocmai și-a reînnoit arsenalul nuclear, să se concentreze pe acum, nu pe mai târziu.

Unde mai pui că societățile europene sunt extrem de dezbinate. În clipa celui mai mare pericol, cetățenii europeni au mai multe supărări cu proprii guvernanți, nicidecum cu pericolele externe.

4. Insistența Rusiei pentru dezarmarea Ucrainei și reducerea masivă a armatei ei este un semn clar că

a. Putin nu se va opri la teritoriile ocupate b. Își dorește eliminat ultima redută serioasă între Moscova și Londra. Da, Kievul fix asta este acum, cetatea care păzește toată Europa.

5. Europa se trezește mult prea încet.

Atât economic, politic, în ce privește apărarea, ne trebuie un puternic duș rece, pentru a realiza urgența situației critice în care suntem toți. Ba mai mult, este ‘ajutată’ din interior de o coaliție de interesați și de naivi să nu se trezească deloc.

Mileniul de importanță europeană s-a încheiat. Fără sacrificii, cheltuieli, unitate, reducerea barierelor interne, formarea unui pol politic european unit, ba chiar a unei republici europene unite, vom fi o frumoasă poveste în cărțile de istorie, la fel ca Grecia antică.

Istoria nu așteaptă după nehotărâți. Iar timpul nu mai ține cu noi. Ori ne punem pe treabă, ori acceptăm de pe acum statutul de continent inferior și mai ales neindependent.

Editor : Sebastian Eduard