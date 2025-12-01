Live TV

Analiză Nicu Ştefănuţă: „Este sfârșitul păcii. Europa se trezește mult prea încet, iar istoria nu așteaptă după nehotărâți”

Data publicării:
Nicu Ștefănuță.
Nicu Ștefănuță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă a reacţionat pe Facebook și a a enunțat câteva idei privitoare la negocierile de pace din Ucraina. Europa se trezește mult prea încet crede europarlamentarul român.

Ștefănuță, într-o postare pe Facebook crede că este nevoie de sacrificii și unitate, altfel Europa va rămâne, ca și Grecia Antică, „doar o poveste frumoasă în cărțile de istorie”.

Articolul se numește „Sfârșitul păcii”

Dacă nu realizați încă, va trebui spus un pic mai clar, scrie Nicu Ștefănuță.

1. Propunerile actuale de pace pentru Europa numai pace nu înseamnă.
Rusia se eliberează de corvoada unui război cu cea mai puternică armată din Europa (cea ucraineană) și își poate îndrepta atenția spre noi obiective (țările din estul Europei).

2. Cine crede că în urma unui acord de pace semnat urmează câțiva ani de liniște se înșală.
O armată care are jocuri în picioare, care este mobilizată la maxim nu are niciun motiv să se oprească, ba din contră. Este ca și cum i-ai spune lui Ronaldo să nu mai dea goluri pentru că echipa adversă are niște debutanți care trebuie întâi să se încălzească.

3. Cine se bazează că Europa este mai puternică financiar și Rusia nu uită mai multe lucruri.
Că banii nu înseamnă putere militară și oricum nu imediat, ci în 5-10 ani. Or acesta este un motiv în plus pentru Rusia, care tocmai și-a reînnoit arsenalul nuclear, să se concentreze pe acum, nu pe mai târziu.
Unde mai pui că societățile europene sunt extrem de dezbinate. În clipa celui mai mare pericol, cetățenii europeni au mai multe supărări cu proprii guvernanți, nicidecum cu pericolele externe.

4. Insistența Rusiei pentru dezarmarea Ucrainei și reducerea masivă a armatei ei este un semn clar că
a. Putin nu se va opri la teritoriile ocupate b. Își dorește eliminat ultima redută serioasă între Moscova și Londra. Da, Kievul fix asta este acum, cetatea care păzește toată Europa.

5. Europa se trezește mult prea încet.
Atât economic, politic, în ce privește apărarea, ne trebuie un puternic duș rece, pentru a realiza urgența situației critice în care suntem toți. Ba mai mult, este ‘ajutată’ din interior de o coaliție de interesați și de naivi să nu se trezească deloc.
Mileniul de importanță europeană s-a încheiat. Fără sacrificii, cheltuieli, unitate, reducerea barierelor interne, formarea unui pol politic european unit, ba chiar a unei republici europene unite, vom fi o frumoasă poveste în cărțile de istorie, la fel ca Grecia antică.
Istoria nu așteaptă după nehotărâți. Iar timpul nu mai ține cu noi. Ori ne punem pe treabă, ori acceptăm de pe acum statutul de continent inferior și mai ales neindependent.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
2
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
3
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
COMANA - DELTA NEAJLOVULUI - SECETA - 28 AUG 2024
5
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează...
Gigi Becali nici n-a stat pe gânduri: 5 titulari, OUT din primul 11 de la FCSB!
Digi Sport
Gigi Becali nici n-a stat pe gânduri: 5 titulari, OUT din primul 11 de la FCSB!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
operator de drone fpv in ucraina
Pe linia fierbinte a frontului din Ucraina, unele femei luptă pilotând drone de atac: „Suntem vânate. Simți asta din prima zi”
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
Serghei Lavrov e furios pe sancțiunile impuse Rusiei și acuză Occidentul că „luptă murdar”
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un studiu arată care este „ţara cea mai activă seismic din Europa”
photo-collage.png - 2025-10-22T150635.220
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Peter Szijjarto face declaratii
Szijjarto, replică pentru Merz: Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Viktor Orban la Moscova
Recomandările redacţiei
militari care defileaza la parada de zoua nationala
Parada militară de 1 Decembrie, de la ora 11.00: defilează 2.900 de...
alba 2
1 Decembrie tensionat la Alba Iulia: suveraniștii încep să ajungă în...
Donald Trump
Donald Trump este optimist cu privire la un acord între Ucraina şi...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale...
Ultimele știri
Marco Rubio, mesaj de Ziua Națională: SUA şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în continuă dezvoltare
Taxele masive pe averile superbogaților au fost respinse de elvețieni. „Ei moştenesc miliarde, noi moştenim crizele”
Forţe speciale britanice au aplicat în Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care ar fi putut lupta” (Sky News)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 1-7 Decembrie 2025. Cum influențează Luna Plină în Gemeni fiecare zodie în parte
Cancan
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Patru titulari ai FCSB, OUT pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano: „Nu o să facă deplasarea”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Patronul român care a ajuns să piardă milioane de euro. Acum merge cu metroul, dar nu regretă deloc...
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Gref, grepfrut, grefrut sau grep: ce forme sunt corecte în limba română
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Fosta Miss Arad i-a spus "DA" lui Dennis Man: ”Nu aș putea fi mai fericită”
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
Sunt veniturile nepermanente trecute în cartea de muncă sau nu? Cum pot fi găsite datele în dosarul de pensie?
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...