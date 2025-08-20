Nicu Ştefănuţă, vicepreşedintele Parlamentului European: „Românii înghit orice găluşcă se pune pe piaţa adevărurilor alternative”

Vicepreşedintele Parlamentului European, Nicu Ştefănuţă, afirmăm marţi seară, că harta lumii s-a mişcat decisiv în ultimele zile, deloc într-o direcţie bună, însă lumea nu pare să mai înţeleagă nimic. Eurodeputatul român afirmă că „poate facem bine şi deschidem ochii”, pentru că „românii înghit orice găluşcă se pune pe piaţa adevărurilor alternative”.

„Anestezie generală, operaţia fatală. Este sfârşitul verii, românii au mai prins un concediu, un festival, un pic de relaxare. Dar adevărul pentru ţară este unul absolut cumplit. Harta lumii s-a mişcat decisiv în ultimele zile, deloc într-o direcţie bună. Graniţele se mută mult mai aproape de noi şi vă garantez că nu va fi niciun trai cu rusul ajuns până aproape de noi”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Nicu Ştefănuţă.

Acesta precizează că-l urmăreşte pe Putin din 1999: „A făcut mereu un singur lucru. A cucerit. A invadat. A omorât. A minţit o lume întreagă şi a profitat de comoditatea, de burdihanul suficient al occidentalilor”.

„De Moldova nu ne pasă aproape deloc, deşi soarta ‘fraţilor’, ce au alegeri decisive într-o lună şi care sunt pe lista declarată de dorinţe a lui Putin, atârnă de un fir de aţă. Lumea însă nu pare să mai înţeleagă nimic. Tâmpiţi de impresia că înţelegem lucruri pentru că avem internet, românii înghit orice găluşcă se pune pe piaţa adevărurilor alternative”, a mai scris eurodeputatul.

Nicu Ştefănuţă susţine că „vrem cu orice preţ să fie ca înainte, dar lumea s-a mişcat de mult timp înspre viitor”.

„Vrem linişte, chiar dacă asta e iluzorie, chiar dacă e o minciună, chiar dacă pierzania e doar amânată. Ne purtăm ca beţivul care vrea berea de azi, indiferent de durerea de mâine. Nu ne luăm noi înşine în serios, alţii nu vor face asta nici atâta. Suntem divizaţi cum nu am fost nicicând, divizaţi, încăpăţânaţi şi cu zero empatie faţă de nimeni, mai puţin pentru propria cămaşă.

Nici nu vreau să închei cu vreun mesaj de speranţă, pentru că sunt convins că va fi extrem de greu înainte să fie bine”, a mai scris Ştefănuţă.

Acesta afirmă că „poate facem bine şi deschidem ochii la ce se întâmplă şi ne mai inspirăm din responsabilitatea înaintaşilor în momente mari de criză, de talia celui în care intrăm ca ţară şi civilizaţie”.

„Nu doar deşteaptă-te, dar pune şi mintea la contribuţie, române”, a transmis vicepreşedeintele Parlamentului European.

Editor : S.S.