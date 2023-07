Nicuşor Dan a anunțat că lucrările la Prelungirea Ghencea se vor finaliza în doi ani

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a estimat, luni, că lucrările la Prelungirea Ghencea se vor finaliza în doi ani.

„Până în vara viitoare avem primele două segmente din el, segmentul unu şi segmentul doi, am expropriat, am şi demolat segmentul trei. O să expropriem, o să demolăm segmentul patru. Ăsta este relativ simplu, dar este o complexitate acolo, pe care, din păcate, nu putem să o asigurăm cu compania noastră, pe care am păstrat-o, şi atunci trebuie să ieşim în achiziţie şi ca să ieşim în achiziţie ar trebui să refacem toate documentaţiile, toate calculele. O să ieşim în şedinţa de la sfârşitul acestei luni, o să ieşim cu noi indicatori şi după aceea curând în achiziţie. (...) Prelungirea Ghencea aş zice că doi ani din momentul acesta o să fie gata până la capăt”, a spus Nicuşor Dan, la B1 TV, citată de Agerpres.

Totodată, el a menţionat că la începutul toamnei se va circula pe Pasajul Doamna Ghica.

