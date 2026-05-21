Nicușor Dan a avut o discuție cu Kristen Michal. Premierul Estoniei i-a mulțumit președintelui român pentru doborârea dronei

Preşedintele României a avut astăzi o conversaţie telefonică cu Prim-ministrul Republicii Estonia, Kristen Michal. Şeful Guvernului de la Talinn a mulţumit României pentru doborârea unei drone, intrate în spaţiul aerian eston, de către un avion F-16 românesc din Detaşamentul Carpathian Vipers, anunţă Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro.

„Pentru a patra oară începând cu 2007, Forţele Aeriene Române asigură serviciul de Poliţie Aeriană în statele baltice”, se menţionează în comunicat.

La misiunea din acest an participă 6 aeronave F16 şi 101 militari.

Administraţia Prezidenţială arată că România contribuie direct la securitatea aliaţilor săi şi a întregului Flanc Estic.

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO, a doborât, marţi, o dronă în spaţiul aerian estonian. Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a explicat că drona a fost monitorizată încă dinainte de a intra în spaţiul aerian estonian. Ulterior, a fost doborâtă de prima rachetă trasă de către aeronava F-16 pilotată de căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru şi a căzut într-o zonă mlăştinoasă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunțat că, pentru succesul misiunii executate de Pavelescu Costel-Alexandru, a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi.

