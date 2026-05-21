Live TV

Nicușor Dan a avut o discuție cu Kristen Michal. Premierul Estoniei i-a mulțumit președintelui român pentru doborârea dronei

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, joi, o conversaţie telefonică cu premierul Estoniei, Kristen Michal, şeful Guvernului de la Talinn mulţumind României pentru doborârea unei drone, intrate în spaţiul aerian eston, de către un avion F-16 românesc.

Preşedintele României a avut astăzi o conversaţie telefonică cu Prim-ministrul Republicii Estonia, Kristen Michal. Şeful Guvernului de la Talinn a mulţumit României pentru doborârea unei drone, intrate în spaţiul aerian eston, de către un avion F-16 românesc din Detaşamentul Carpathian Vipers, anunţă Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro.

„Pentru a patra oară începând cu 2007, Forţele Aeriene Române asigură serviciul de Poliţie Aeriană în statele baltice”, se menţionează în comunicat.

La misiunea din acest an participă 6 aeronave F16 şi 101 militari.

Administraţia Prezidenţială arată că România contribuie direct la securitatea aliaţilor săi şi a întregului Flanc Estic.

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO, a doborât, marţi, o dronă în spaţiul aerian estonian. Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a explicat că drona a fost monitorizată încă dinainte de a intra în spaţiul aerian estonian. Ulterior, a fost doborâtă de prima rachetă trasă de către aeronava F-16 pilotată de căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru şi a căzut într-o zonă mlăştinoasă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunțat că, pentru succesul misiunii executate de Pavelescu Costel-Alexandru, a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gigi becali
Gigi Becali, după discuția cu Nicușor Dan: Grupări din PNL vor guvern minoritar, dar le e frică de Bolojan. Să-l trimită pe Pahonțu
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Mesajele lui Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan de Ziua Eroilor: omagiu pentru cei care au făcut posibilă „România modernă”
original_consultari_neafiliati_21_mai_2026-13
Nicuşor Dan le-a transmis parlamentarilor UPR, PACE și neafiliaţi că își dorește un guvern proocidental. Declarațiile participanților
INSTANT_CONSULTARI_PSD_66_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu e mulțumit de Nicușor Dan pentru că „a încercat să găsească soluții”: „Pentru mine e o surpriză plăcută”
Avioane F-16
„Europa va răspunde prin forţă.” Prima reacție a UE după incursiunile cu drone din ţările baltice
Recomandările redacţiei
Graph,Falling,Down,In,Front,Of,Romania,Flag.,Crisis,Concept
Comisia Europeană reduce la aproape zero prognoza de creștere...
Screenshot 2026-05-21 131214
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul...
Ciupercă nuclerară explozie ilustrație
Proiectul „Sciții”. Putin vrea să amplaseze rachete nucleare pe...
mario iorgulescu
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de...
Ultimele știri
Pădurea Nadăș revine în proprietatea statului după 20 de ani de litigii. Diana Buzoianu: „Nu ne oprim aici”
Avertisment de la Varșovia: Rusia poate devia dronele ucrainene. „Kievul trebuie să acţioneze foarte precis”
Liderul suprem al Iranului ar fi ordonat ca uraniul îmbogățit să rămână în ţară (Reuters)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 dintre cele mai enervante trăsături ale zodiei Gemeni. De ce sunt atât de greu de înțeles
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Florin Negruțiu: De ce fuge PSD de guvernare și care este adevărata miză a banilor din programul Anghel...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Pro FM
Cher, la 80 de ani, într-o formă de invidiat. Ce spunea artista, care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii sute de lei la pensie din vina angajatorilor? Nici justitia nu le-a făcut dreptate
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...