Nicuşor Dan a cerut creșterea cheltuielilor pentru apărare, la Summitul B9: „Trebuie să le transformăm în capabilităţi”

Nicușor Dan a găzduit Summitul B9 la Palatul Cotroceni. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Scopul reuniunii Formatului Bucureşti 9 este de a coagula, de a acorda viziunea din regiune despre viitorul Alianţei Nord-Atlantice, a declarat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan, în deschiderea summitului care are loc la Palatul Cotroceni, unde a pledat pentru sporirea cheltuielilor pentru apărare. 

Nicuşor Dan a menţionat că întâlnirea se desfăşoară „într-un climat dinamic”, cu două luni înainte de Summitul NATO de la Ankara.

„Nu este lipsit de importanţă faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre şi suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este ameninţat”, a completat preşedintele.

Potrivit acestuia, scopul reuniunii este „de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianţei Nord-Atlantice şi pentru fiecare dintre ţările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relaţiei transatlantice, există o prioritate pentru consolidarea Alianţei”.

Nicuşor Dan a pledat, în acest context, pentru sporirea cheltuielilor dedicate Apărării.

„Trebuie să le transformăm în capabilităţi, să sporim contribuţia aliaţilor europeni la Alianţă şi trebuie să dezvoltăm toţi împreună o bază industrială militară transatlantică solidă”, a punctat el.

Preşedintele a evidenţiat că Summitul B9 este o oportunitate pentru un bilanţ al implementării angajamentelor privind NATO, dar şi pentru a reafirma sprijinul pentru Ucraina şi Republica Moldova.

„E un sprijin pe care nu trebuie să îl facem doar declarativ, ci trebuie să îl facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră”, a explicat şeful statului.

