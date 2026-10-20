Nicușor Dan a convocat CSAT. Situația de securitate de la Marea Neagră ar putea fi analizată (surse)

Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform surselor Digi24. În centrul agendei s-ar afla situația de securitate de la Marea Neagră.

Membrii CSAT ar putea analiza situația de la Marea Neagră în contextul atacurilor rusești, dar și achiziția de echipamente militare.

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Editor : A.M.G.