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Nicușor Dan a convocat CSAT. Situația de securitate de la Marea Neagră ar putea fi analizată (surse)

Data publicării:
Ședință CSAT
Ședință CSAT. Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform surselor Digi24. În centrul agendei s-ar afla situația de securitate de la Marea Neagră.

Membrii CSAT ar putea analiza situația de la Marea Neagră în contextul atacurilor rusești, dar și achiziția de echipamente militare.

Știre în curs de actualizare..

Editor : A.M.G.

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