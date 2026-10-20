Nicușor Dan a convocat CSAT. Situația de securitate de la Marea Neagră ar putea fi analizată (surse) Data publicării: 20.10.2026 12:00 Ședință CSAT. Foto: presidency.ro Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform surselor Digi24. În centrul agendei s-ar afla situația de securitate de la Marea Neagră. Membrii CSAT ar putea analiza situația de la Marea Neagră în contextul atacurilor rusești, dar și achiziția de echipamente militare.Știre în curs de actualizare.. Editor : A.M.G. Etichete: marea neagra csat nicusor dan Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de... 2 Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat... 3 Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20... 4 Celulă de criză în Franța: mașini incendiate, vitrine sparte și 2.400 de arestări... 5 SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...