Nicușor Dan a decorat un general american. Pentru ce a primit Matthew J. Van Wagenen Ordinul „Virtutea Militară”

Data publicării:
Gen Matthew J. Van Wagenen (left) shakes hand with ex secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Gen-maj Matthew J. Van Wagenen (stânga), în timpul unei întrevederi în Bulgaria cu fostul secretar SUA al Apărării, Lloyd Austin III. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe generalul-maior Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, anunță Administraţia Prezidenţială. Decorația a fost oferită în semn de apreciere a carierei sale militare, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO.

Șeful statului a semnat miercuri decretul de decorare, potrivit unui comunicat de la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Nicuşor Dan a conferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace, pentru militari, generalului-maior Matthew J. Van Wagenen, „în semn de apreciere a carierei sale militare de excepţie, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO, pentru sprijinul deosebit acordat în susţinerea activităţilor Armatei României în cadrul Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa, precum şi pentru contribuţiile aduse la îndeplinirea unor misiuni comune cu ţara noastră”.

