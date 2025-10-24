Video Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat președintele Data actualizării: 24.10.2025 16:42 Data publicării: 24.10.2025 16:33 Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Foto: Captură video Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național, unde urma să participe la o ceremonie. Reacția președintelui? I-a salutat pe cei care l-au huiduit. De două ori, chiar. Președintele Nicușor Dan a participat vineri la ceremonia aniversară a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, care au împlinit 165 de ani de existență.În fața Teatrul Național din Iași, șeful statului a fost întâmpinat de huiduieli de câteva persoane adunate în fața instituției de cultură.La plecare, Nicuşor Dan i-a salutat cu mâna pe protestatari, de două ori, apoi a urcat în mașină. Nicușor Dan, discurs la Teatrul Național din Iași: „O societate este definită de instituțiile pe care le are” Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință” Nicușor Dan, despre scandalul din Coaliție: „E simplu să vii cu declarații împotriva celuilalt” Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în lupta anticorupție. „Nicușor Dan nu este un Băsescu” Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate” Orban afirmă că președintele Dan vrea „cât mai repede” alegeri în București: „Partidele din Coaliție trebuie să ajungă la un acord” Volodimir Zelenski, întâlnire cu regele Charles al III-lea la Windsor Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns în Capitală pentru sfințirea Catedralei Naționale. A fost întâmpinat de Patriarhul Daniel O săptămână de la explozia din Rahova și multe necunoscute: de la cauza deflagrației la soarta blocului distrus Editor : A.P. Etichete: iasi nicusor dan Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război... 2 Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul... 3 Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă... 4 Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul... 5 Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...