Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național, unde urma să participe la o ceremonie. Reacția președintelui? I-a salutat pe cei care l-au huiduit. De două ori, chiar.

Președintele Nicușor Dan a participat vineri la ceremonia aniversară a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, care au împlinit 165 de ani de existență.

În fața Teatrul Național din Iași, șeful statului a fost întâmpinat de huiduieli de câteva persoane adunate în fața instituției de cultură.

La plecare, Nicuşor Dan i-a salutat cu mâna pe protestatari, de două ori, apoi a urcat în mașină.

