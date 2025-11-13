Nicușor Dan a promulgat legea care introduce RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Care sunt limitele de despăgubire

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat noua lege privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), care aduce schimbări importante pentru șoferi, dar și pentru utilizatorii de trotinete electrice și biciclete electrice. Sunt aduse modificări la limitele minime de despăgubire în caz de accident și este introdusă obligația de asigurare pentru noi categorii de vehicule, pentru a alinia legislația națională la cerințele Uniunii Europene.

Guvernul a aprobat proiectul în decembrie anul trecut, iar Parlamentul l-a adoptat rapid luna trecută, după ce Comisia Europeană a avertizat că România riscă sancțiuni financiare consistente pentru întârzierea transpunerii directivei europene privind asigurările auto.

În cazul în care legea nu ar fi fost adoptată la timp, România putea fi acționată în judecată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), riscând o sumă forfetară minimă de 1.636.000 euro (1,63 milioane de lei), adică o sancțiune unică, cu valoare stabilită de Uniunea Europeană, sau penalități cuprinse între 1.740 de euro și 105.264 euro pentru fiecare zi de întârziere, până la momentul în care legislația ar fi fost pusă în acord cu normele europene.

Avertismente clare au fost transmise încă din septembrie către Administrația Prezidențială, Guvern, Parlament și ASF.

Trotinetele și bicicletele electrice vor avea RCA

Una dintre cele mai discutate modificări ale noii legi este extinderea obligației de asigurare RCA pentru vehicule care, până acum, nu necesitau înmatriculare sau înregistrare.

Astfel, trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare vor trebui să fie asigurate obligatoriu.

Noile reguli nu se aplică însă tuturor acestor mijloace de transport, ci doar celor care ating o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau au masa proprie de peste 25 de kilograme și pot circula cu mai mult de 14 km/h.

Criteriile sunt stabilite la nivel european și vizează în special modelele mai puternice, tot mai des întâlnite în marile orașe.

Noile limite de despăgubire RCA

Legea stabilește și noi plafoane minime de despăgubire, aplicabile tuturor polițelor RCA din România.

Aceste limite, valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, au fost majorate pentru a oferi o protecție mai ridicată victimelor accidentelor rutiere.

Astfel, pentru pagube materiale produse într-un singur accident, indiferent de numărul persoanelor afectate, limita minimă de despăgubire va fi de 6.434.740 lei (6,4 milioane de lei).

În cazul vătămărilor corporale, invalidităților, deceselor sau prejudiciilor morale, plafonul de despăgubire ajunge la 31.926.210 lei (circa 32 milioane de lei).

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va putea revizui aceste sume în viitor, în funcție de actualizările stabilite de Comisia Europeană.

Legea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, moment din care ASF va trebui să emită normele de aplicare.

Acestea vor stabili procedura concretă pentru încheierea RCA în cazul trotinetelor și bicicletelor electrice, precum și modul în care vor fi verificate polițele.

Editor : Andreea Dobra