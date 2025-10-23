Nicușor Dan a promulgat legea pentru reforma în sănătate, asumată de Guvernul Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi că a promulgat legea care va permite implementarea unei reforme consistente în domeniul sănătății, parte a pachetului de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care ne va permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătății. Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament”, a transmis șeful statului într-un mesaj publicat pe platforma X.

Potrivit președintelui, noile reglementări vor permite medicilor de familie să deschidă mai ușor puncte de lucru în localități mici, iar pacienții cu boli grave precum HIV/SIDA, tuberculoză sau cancer vor beneficia de servicii spitalicești decontate integral în regim de spitalizare de zi.

„Legea consolidează autonomia medicilor în deciziile profesionale și întărește responsabilitatea managerială în spitale, inclusiv prin introducerea unor indicatori clari de performanță”, a mai precizat Nicușor Dan, subliniind că aplicarea acestor reforme „va crește calitatea și eficiența serviciilor medicale, prin corectitudine și transparență sporită în folosirea fondurilor publice”.

Președintele a amintit și de o altă lege din același pachet, promulgată anterior, care vizează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Aceasta plafonează diurnele, sporurile, indemnizațiile și alte beneficii în companiile de stat.

„Astfel, practicile abuzive din domeniul public care au generat inechități și câștiguri excesive și nejustificate vor fi stopate”, a adăugat șeful statului.

Editor : M.I.