Live TV

Nicușor Dan a promulgat legea pentru reforma în sănătate, asumată de Guvernul Bolojan

Data publicării:
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan, președintele României / Sursa foto: Profimedia Images

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi că a promulgat legea care va permite implementarea unei reforme consistente în domeniul sănătății, parte a pachetului de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care ne va permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătății. Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament”, a transmis șeful statului într-un mesaj publicat pe platforma X.

Potrivit președintelui, noile reglementări vor permite medicilor de familie să deschidă mai ușor puncte de lucru în localități mici, iar pacienții cu boli grave precum HIV/SIDA, tuberculoză sau cancer vor beneficia de servicii spitalicești decontate integral în regim de spitalizare de zi.

„Legea consolidează autonomia medicilor în deciziile profesionale și întărește responsabilitatea managerială în spitale, inclusiv prin introducerea unor indicatori clari de performanță”, a mai precizat Nicușor Dan, subliniind că aplicarea acestor reforme „va crește calitatea și eficiența serviciilor medicale, prin corectitudine și transparență sporită în folosirea fondurilor publice”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele a amintit și de o altă lege din același pachet, promulgată anterior, care vizează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Aceasta plafonează diurnele, sporurile, indemnizațiile și alte beneficii în companiile de stat.

„Astfel, practicile abuzive din domeniul public care au generat inechități și câștiguri excesive și nejustificate vor fi stopate”, a adăugat șeful statului.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
4
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
bloc afectat de explozie in rahova
5
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie rahova
Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din...
robert negoita
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz...
emil ganj
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp...
BUCURESTI - DESCHIDERE AN SCOLAR - SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT - 9
„Părinții v-au făcut doar ca să vă facă”. Anchetă la o școală din...
Ultimele știri
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost amenințat cu moartea în închisoare
Grindeau avertizează: România pierde 200 de milioane de euro, dacă legea pensiilor magistraților nu va fi aprobată
Incendiu cu degajări masive de fum în județul Prahova. A fost emis RO-ALERT
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicuşor Dan, mesaj de la Bruxelles: Discutăm despre securitatea Europei, zidul de drone, sancțiunile împotriva Rusiei
nicusor dan 3
Nicușor Dan demontează temerile privind un atac al Rusiei în Europa: „Oamenii să stea calmi”
nicusor dan
Nicuşor Dan: Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta schimbările fundamentale ale contextului global de securitate
pat de spital
Butonul de panică, obligatoriu în fiecare salon de spital privat sau de stat. Ce mai prevede legea promulgată de președinte
BUCURESTI - SFANTUL PANTELIMON - DEMISII CADRE MEDICALE - 8 AUG
Morţi suspecte la Spitalul „Sfântul Pantelimon”: una dintre victime este astăzi deshumată. Avocat: „Măsura este intruzivă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲...
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Grupa a II-a de muncă. Unde se găsește lista actualizată a meseriilor
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
Era lângă soția lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj bărbatului cu 14 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Puțini știu aceste detalii. Ce joburi a avut Demi Moore înainte de a fi actriță: „Oamenii nu știau că am doar...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...