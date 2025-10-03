Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM: „Este un pas înainte spre o administrație corectă”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a promulgat Legea privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Actul normativ face parte din pachetul doi de reforme asumate de Guvern și are ca scop corectarea dezechilibrelor din aceste instituții-cheie.

Nicușor Dan a subliniat în mesajul transmis pe X că legea, validată de Curtea Constituțională, este una dintre reformele importante necesare pentru ca piețele de energie, financiară și telecomunicații să funcționeze „fără excese”.

„Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a declarat șeful statului.

Actul normativ introduce reguli clare pentru reducerea birocrației și transparentizarea remunerațiilor, subliniază președintele României: „Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării”.

Nicușor Dan a transmis că aceste măsuri nu afectează rolul esențial al ANRE, ASF și ANCOM, ci dimpotrivă, le întăresc credibilitatea.

„Instituțiile și autoritățile publice trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să se supună acelorași principii de echitate care guvernează întreaga societate. Este un pas înainte spre o administrație corectă și responsabilă”, a precizat președintele.

Editor : M.I.