Live TV

Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM: „Este un pas înainte spre o administrație corectă”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a promulgat Legea privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Actul normativ face parte din pachetul doi de reforme asumate de Guvern și are ca scop corectarea dezechilibrelor din aceste instituții-cheie.

Nicușor Dan a subliniat în mesajul transmis pe X că legea, validată de Curtea Constituțională, este una dintre reformele importante necesare pentru ca piețele de energie, financiară și telecomunicații să funcționeze „fără excese”.

„Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a declarat șeful statului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Actul normativ introduce reguli clare pentru reducerea birocrației și transparentizarea remunerațiilor, subliniază președintele României: „Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării”.

Nicușor Dan a transmis că aceste măsuri nu afectează rolul esențial al ANRE, ASF și ANCOM, ci dimpotrivă, le întăresc credibilitatea.

„Instituțiile și autoritățile publice trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să se supună acelorași principii de echitate care guvernează întreaga societate. Este un pas înainte spre o administrație corectă și responsabilă”, a precizat președintele.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Digi Sport
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 de măsuri fiscale ar putea fi...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
Ultimele știri
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea
Susținerea lui George Simion riscă să scoată din Parlament „partidul surpriză” din Republica Moldova
Bolojan, despre subvențiile pentru partide: Ar putea fi tăiate în ultima lună a anului. Ce economii ar aduce reforma în administrație
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan maia sandu ursula von der leyen emmanuel macron antonio costa
Nicușor Dan, întâlnire cu Maia Sandu și liderii europeni: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicuşor Dan, despre sistemul informatic folosit de ANAF pentru a depista firmele fantomă: „Ajută la decontarea unei TVA care nu există”
BUCURESTI - COTROCENI - CEREMONIE MILITARA - NICUSOR DAN - 26 MA
Ce spune președintele despre pregătirea populației pentru război: Avem vreo 4.000-5.000 de rezervişti și nu este suficient
Nicușor Dan, președintele României.
Anunțul lui Nicușor Dan despre colaborarea României cu Ucraina pe sistemul de apărare anti-drone: Discuțiile vor continua la Bruxelles
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20361
Nicuşor Dan, despre raportul făcut de Parchet privind anularea alegerilor: „Liderii europeni mi l-au cerut să-l citească în avion”
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția și copiii, mai presus de coroană. Prințul William: "Familia e totul. Echilibrul între muncă și viața de...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Al Pacino dezvăluie de ce inițial a refuzat un rol care i-a adus și o nominalizare la Oscar: "Ce era în...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
David Popovici, declarații rare despre provocările întâmpinate la începutul carierei: „Am devenit foarte...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...