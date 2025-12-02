Nicușor Dan a promulgat o lege care introduce o nouă declarație obligatorie pentru parlamentari. Ce este Registrul Transparenței

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un act normativ considerat esențial pentru creșterea transparenței și integrității procesului legislativ. Potrivit șefului statului, această lege reprezintă un pas cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România.



Potrivit mesajului președintelui, postat pe rețeaua socială X, noua reglementare introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să faciliteze un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății civile, ai mediului de afaceri sau ai organizațiilor profesionale.

Legea prevede obligativitatea înregistrării în RUTI a tuturor întâlnirilor dintre parlamentari și terți cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurare. Pentru întrevederile spontane, acestea trebuie raportate în termen de maximum 48 de ore după ce au avut loc.

Potrivit președintelui, actul normativ definește clar cine sunt „terții” care intră sub incidența acestor obligații:

reprezentanți ai entităților cu activitate de advocacy și public affairs,

organizații neguvernamentale,

patronate și sindicate,

camere de comerț,

alte structuri cu interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură parlamentară.

În cazul nerespectării obligațiilor impuse, parlamentarii pot primi avertisment scris, iar terții riscă să fie eliminați din Registru, pierzând astfel accesul la interacțiuni oficiale cu legislativul.

Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea actului normativ, subliniind că noile prevederi respectă principiile statului de drept, asigură calitatea procesului legislativ și nu încalcă mandatul reprezentativ al parlamentarilor, precizează șeful statului.

Președintele Nicușor Dan afirmă că promulgarea acestei legi consolidează angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil. Totodată, măsura este prezentată ca un element important în avansarea parcursului țării către aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

