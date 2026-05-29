Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, vineri, răniţii în urma incidentului provocat de explozia unei drone ruseşti pe acoperişul unui bloc din Galaţi. Despre traiectoria dronei, preşedintele a spus că a fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri, la nord de Dunăre, dinspre est spre vest.

Actualizare 18.29 Preşedintele a declarat că incidentul provocat de drona rusească prăbuşită la Galaţi arată că investiţiile făcute de România în domeniul apărării în ultimii ani au fost necesare. Şeful statului a afirmat că autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi că există progrese în identificarea dronelor, însă problema echipamentelor anti-dronă afectează întreaga Europă.

Preşedintele a subliniat că un stat membru NATO trebuie să continue investiţiile în apărare.

„Toate eforturile făcute de stat în ultimii ani, justificate. Nu poţi ca stat NATO să nu investeşti, trebuie să te pregăteşti”, a declarat Nicuşor Dan.

Referindu-se la ancheta privind explozia dronei, şeful statului a precizat că specialiştii continuă verificările şi analizează probele ridicate de la faţa locului.

„Am fost cu poliţia, Investigaţii Criminale, şi este deschisă o anchetă, se investighează mostre de la faţa locului. Cel puţin 30 de kg este estimarea lor şi explozibil clasic folosit”, a spus preşedintele.

Nicuşor Dan a explicat că interceptarea dronelor cu ajutorul avioanelor nu reprezintă cea mai eficientă soluţie şi că România lucrează la dezvoltarea unor capabilităţi mai performante.

„Cu avioane e metoda cea mai puţin optimă. Avem progres semnificativ pentru a le identifica şi un oarecare progres în instrumente de la suprafaţă care să poată să le apere. E un proces”, a afirmat el.

Preşedintele a arătat că dificultăţile legate de apărarea împotriva dronelor nu sunt specifice României, ci sunt întâlnite în toate statele europene.

„Suntem cu toţii în aceeaşi situaţie, vorbesc despre ţările europene. E un război cu o tehnologie care nu exista înainte de război, nu exista fabrici pentru acest tip de echipament, aşa că fiecare încearcă să se actualizeze. Avem 4 proiecte privind problema asta. Problema preocupă atât NATO, cât şi UE, e un proces de adaptare”, a declarat Nicuşor Dan.

Şeful statului a adăugat că există un deficit de astfel de echipamente la nivel european.

„E o lipsă de astfel de echipamente pe tot continentul”, a spus preşedintele.

Întrebat despre decizia României de a expulza consulul rus, Nicuşor Dan a apreciat că măsura reprezintă un răspuns diplomatic proporţional cu gravitatea incidentului.

„Este această expulzare a consulului. E un mesaj într-o ierarhie diplomatică, proporţional cu ce s-a întâmplat. E lipsă de respect pentru o ţară care nu e implicată în acest război”, a declarat preşedintele.

Actualizare 18.24 „Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte, iar una dintre ele, lovită probabil deasupra oraşului Reni, şi-a modificat traiectoria şi a venit spre Galaţi”, a mai spus şeful statului.

Întrebat dacă traiectoria ei s-a modificat în mod aleatoriu sau a modificat cineva traiectoria, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „A fost lovită kinetic. A fost lovită şi din cauza asta”.

Despre solicitările României pentru echipament anti-dronă de la NATO, preşedintele a spus că este o discuţie tehnică complicată.

„În funcţie de echipament, dacă ceri să dobori drona din avion, trebuie să fii sigur că traiectoria rachetei care doboară drona nu ajunge într-o casă şi să creezi o pagubă mai mare, să nu tragi din teritoriul românesc pe teritoriul ucrainean, deci sunt foarte multe condiţii”, a explicat şeful statului.

Întrebat despre absenţa premierului interimar Ilie Bolojan de la şedinţa CSAT, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Să nu amestecăm lucrurile cu politicul. Deci, a fost un eveniment extraordinar, unde cred că autorităţile au reacţionat bine”.

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, vineri, la Galaţi, cele două persoane rănite după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuinţe şi a provocat un incendiu. Şeful statului a declarat că mama şi copilul au răni care nu sunt grave şi se recuperează bine, anunţând totodată că CNSU a aprobat acordarea de ajutoare financiare pentru familiile afectate de incident.

„Sunt foarte bine amândoi. Sunt nişte oameni care au nişte răni, dar nu sunt deloc grave. O să stea o săptămână, două”, a declarat Nicuşor Dan, la Galaţi.

Preşedintele apreciază că femeia şi băiatul ei au o stare psihică „foarte bună”, după şocul pe care l-au suferit.

„Bineînţeles, pentru că mama este adult, copilul este sub 18 ani, copilul e aici, mama e în Spitalul Judeţean, vorbesc împreună unul cu celălalt la telefon şi sunt optimişti”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Acesta a anunţat că femeia şi copilul ei, după ce se vor externa, până când se repară apartamentul de bloc afectat, vor locui într-o casă pe care deja primăria a identificat-o.

„A fost o hotărâre azi deja a CNSU, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, şi s-au dispus acolo nişte ajutoare financiare pentru locuinţele afectate”, a mai explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Cele două persoane rănite după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galaţi şi a explodat, avariind un apartament, sunt o femeie de 53 de ani şi fiul ei de 14 ani. Adolescentul are arsuri pe 2% din suprafaţa corporală.

„Două persoane au fost transportate la spital şi se află în prezent în îngrijirea medicilor: o femeie în vârstă de 53 de ani este internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, secţia de Chirurgie Plastică. Aceasta prezintă arsuri de gradele I şi II la nivelul membrelor inferioare, cu retenţie de corp străin (sticlă); un minor (băiat) de 14 ani este internat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Ioan» Galaţi, secţia de Chirurgie, având arsuri la nivelul antebraţelor, fără probleme respiratorii”, precizează MS.

