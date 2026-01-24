Nicușor Dan: Acordul Mercosur e extrem de benefic pentru România. Poate să aducă o creștere de 10 - 15% a industriei auto

Acordul Mercosur este extrem de benefic pentru România, a declarat președintele Nicușor Dan, sâmbătă, la Iași, la finalul ceremoniilor dedicate zilei Unirii Principatelor. Poate să aducă o creștere de 10 - 15% a industriei auto din România, a precizat președintele.

„Mercosur e ceva extrem de benefic pentru România. Gândiți-vă că România are exporturi cam de 90 de miliarde, anual, euro, din care cam jumătate sunt exporturile din industria auto, fie direct, fie componente pentru industria auto europeană, care la rândul ei exportă mașini finite. Deci, închipuiți-vă ce înseamnă o piață suplimentară pentru întreaga industrie auto europeană, din care România o componentă importantă. Deci o creștere, estimez eu, poate să aducă o creștere de 10, poate 15% a industriei auto din România. Ce ar însemna pentru România? De la un export de 42, 43 de miliarde de euro, încă 5 miliarde de euro care să vină anual în România, în industria românească”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că, în cazul acordului Mercosur, trebuie analizate ambele părți ale balanței.

„Când discutăm de Mercosur, trebuie să ne uităm la ambele părți ale balanței. Pentru România, Mercosur o chestiune extrem, extrem de serioasă. Mercosur se dezbate de 25 de ani. România are o poziție oficială, de vreo, formată de 10 ani. Când am venit în poziția asta, aveam un ministru de externe, pe domnul Hurezeanu. Am întrebat: care-i poziția României. Poziția României este de susținere a Mercosur.

Când au existat din partea agricultorilor, în urmă cu vreo patru-cinci luni, au existat niște semne de întrebare, agricultori români într-o federație europeană de agricultori, a fost o coaliție condusă de Franța pe subiectul ăsta, în dezbaterea din interiorul Uniunii Europene, am fost de acord. Am susținut Franța în această dezbatere și în urma acestei dezbateri din interiorul Uniunii din ultimele luni, în cadrul acestei negocieri, au fost obținute beneficii suplimentare pentru agricultorii europeni și inclusiv pentru agricultorii români,” a precizat președintele Nicușor Dan.

