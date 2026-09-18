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Video România va dona Ucrainei interceptoare Patriot. Ce a spus șeful statului despre producția de drone: „Lucrurile sunt avansate”

Data actualizării: Data publicării:
zelenski - nicusor dan (18 sept)
Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: X/ Volodimir Zelenski
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După ce a participat la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, președintele Nicușor Dan, aflat în Ucraina, a precizat că România se va număra printre țările NATO care vor dona Kievului interceptoare Patriot. Referitor la drona ajunsă în zona Portului Constanța, șeful statului a explicat că a fost întocmit un raport intern al tuturor instituțiilor implicate, iar în baza acestuia au fost puse întrebări către partea ucraineană.

Întrebat despre incidentul în care o dronă s-a autodetonat în Portul Constanța, Nicușor Dan a afirmat: „A fost un raport intern al tuturor instituțiilor implicate, care are o componentă publică, o componentă militară secretă. În baza acestui raport a fost pus un set de întrebări către partea ucraineană, ca să lămurim cu totul subiectul. Și ei sunt încă în curs de analiză. Am evocat subiectul chiar azi, la întâlnirea bilaterală”.

În ceea ce privește producția de drone, șeful statului a explicat că există deja un contact între firme ucrainene și MApN: „Lucrurile sunt avansate și, prin cadrul pe care îl avem, partea, să spunem așa, de hârtii este mult simplificată”.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că Bucureștiul va dona Ucrainei interceptoare Patriot: „Este un efort comun al țărilor NATO care au interceptoare Patriot. România este una dintre ele și o să existe, repet, proporțional cu celelalte țări NATO care au interceptoare, o donație din partea României”.

Declarația vine în contextul în care UE a anunţat recent că a acceptat ca Ucraina să cumpere rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene americane Patriot folosind 3,2 miliarde de euro din programul european de asistenţă financiară de 90 de miliarde de euro.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, despre discuţiile bilaterale cu Volodimir Zelenski, că în programul SAFE avem o componentă de 200 de milioane de euro pentru drone şi au discutat unde suntem cu acest proces, pentru ca banii să fie transformaţi cât mai repede în echipamente. 

Acesta a spus că a participat mai întâi la forumul celor 8 ţări carpatice, o iniţiativă nouă care vrea să grupeze ţările care au Munţii Carpaţi în interiorul lor, pe mai multe paliere, politic, economic, schimb instituţional.

„Important este ca România să fie parte din acest format. Pe de o parte, el stabilizează regiunea, pe de altă parte, ajută minoritatea românească din Ucraina, pe de altă parte, oferă pentru toată regiunea, deci pentru România, oportunităţi economice şi sesiunea politică va continua cu un Forum de afaceri la care voi participa de asemenea în deschidere şi sunt şi companii româneşti aici”, a spus el.

Pe lângă discuția bilaterală cu liderul ucrainean, Nicușor Dan a avut o întâlnire cu etnicii români din Transcarpatia, în care a avut un dialog deschis despre colaborarea pe care statul român o are pe zona de educaţie şi care mai sunt necesităţile la acest moment.

Preşedintele a spus că în programul SAFE avem o componentă de 200 de milioane de euro pentru drone şi a discutat cu preşedintele Zelenski „unde suntem cu acest proces, pentru ca banii ăştia să fie transformaţi cât mai repede în echipamente”.

„Asta e şi în interesul nostru şi în interesul lor”, a precizat el.

Şeful statului a menţionat că au mai discutat de tranzitul de cereale şi pe feroviar şi pe Dunăre, pentru a vedea cum poate fi eficientizat.

„E un tranzit care aduce companiilor româneşti sume destul de importante”, a explicat preşedintele.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat pe X un videoclip și fotografii de la întâlnirea bilaterală cu Nicușor Dan. Liderul de la Kiev a avut și un mesaj: „Sunt recunoscător că între țările noastre există un dialog activ și o cooperare semnificativă. Astăzi, extindem această cooperare cu o nouă dimensiune – una regională, axată pe Carpații pe care îi împărtășim. Acest lucru are un potențial semnificativ nu doar pentru economiile noastre, ci și pentru securitate și pentru consolidarea legăturilor dintre popoarele noastre.

Am discutat despre proiectele în care putem accelera ritmul și ne putem ajuta reciproc. Printre acestea se numără SAFE și producția comună de drone, infrastructura și aspectele umanitare și, desigur, securitatea în regiunea Mării Negre. Mulțumesc României pentru sprijinul acordat Inițiativei Carpatice și pentru asistența sa constantă acordată Ucrainei”.

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Editor : A.M.G.

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