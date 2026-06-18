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Nicuşor Dan anunţă că încă două țări s-au oferit să acorde ajutor României pentru a se apăra de drone

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Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi, la Bruxelles, că Portugalia şi Slovacia s-au oferit să acorde sprijin României pentru a se apăra de drone.

„În cursul întâlnirii de dimineaţă de la NATO, mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Am avut la început Statele Unite şi Franţa, după februarie, la NATO au mai fost Italia şi Spania şi acum s-au adăugat, în urma întâlnirii de azi dimineaţă, Portugalia şi Slovacia”, a anunţat Dan.

El a spus că va discuta și cu alți lideri europeni pentru a obține sprijin.

„O să avem dezbatere pe securitatea europeană și o să ridic problema asta. Așteptarea noastră este pe un termen limitat. Noi avem deja în programul SAFE, avem contractele semnate pentru o serie de echipamente care vor fi suficiente în momentul în care vor ajunge. Noi avem nevoie să acoperim această perioadă de un an și jumătate pentru unele echipamente, doi ani pentru alte echipamente”, a explicat el.

Întrebat când ar urma să primească România acest sprijin, Dan a răspuns: „Este o chestiune tehnică, dar solicitarea noastră este cât mai rapid, pentru că noi avem nevoie acum”.

Parlamentul European a declarat, într-o rezoluţie adoptată joi, că UE nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei şi este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale UE şi de a continua să sprijine Ucraina, amintește News.ro.

Deputaţii îşi exprimă solidaritatea totală cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania şi România, ale căror teritorii, spaţiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride ruseşti.

Editor : M.B.

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