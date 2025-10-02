Live TV

Video Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia”

drona atac
Foto cu un caracter ilustrativ. Shutterstock

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Copenhaga, că ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni.

„În acest moment vorbim de o schiţă a unui plan de acţiune. Mai întâi o să avem planul de acţiune şi după aceea eventuali lideri care să coaguleze. Există nuanţe în discuţie, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că aţi văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi. Nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Este o ameninţare cu care ne confruntăm în momentul ăsta şi chiar dacă au fost nuanţe pe discuţia asta, se merge pe conceptul ăsta”, a precizat Nicușor Dan, înaintea participării la reuniunea Comunităţii Politice Europene, joi la Copenhaga.

Citește și: Nicuşor Dan explică liderilor UE cum a influențat Rusia alegerile. „O să vorbesc despre încercările grupării Potra de destabilizare”

Șeful statului a adăugat că acest subiect a fost inclus şi în dezbaterile de ieri, la Consiliul European informal.

El a mai subliniat că discuţia privind zidul anti-drone a fost legată „în ultima ei parte şi pe partea de finanţare”.

Întrebat când va fi operaţional „zidul anti-drone” al UE, Nicușor Dan a răspuns: „În câteva luni”.

Citește și: Europa își face scut contra amenințărilor aeriene. Cum va funcționa „zidul anti-drone” luat în discuție la summitul din Copenhaga

