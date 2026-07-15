Nicuşor Dan anunță ce a discutat cu Volodimir Zelenski despre școlile cu predare în limba română din Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan a spus miercuri, la Kiev, că a avut o discuţie bilaterală cu Volodimir Zelenski, despre minoritatea românească din Ucraina şi au vorbit despre cum să fac ca toate şcolile cu predare în limba română să rămână aşa cum sunt azi în comunităţile de români.

„Am participat azi la Kiev, la 5-lea summit Ukraina-Europa de Sud-Est. De ce e important formatul ăsta? Pentru că securitatea Ucrainei este legată de securitatea Europei de Sud-Est, de securitatea regiunii Mării Negre, care pe noi ne interesează aşa de mult. Este un summit care vine după Summit-ul NATO şi după Coaliţia de voinţă de acum câteva zile, în care s-a reexprimat de către toţi participanţii solidaritatea cu Ucraina, continuarea presiunii asupra Rusiei”, a declarat spus Dan la finalul summitului

El a arătat că Uniunea Europeană pregăteşte al 21-lea pachet de sancţiuni pe care România îl susţine şi toate ţările care au fost şi la Coaliţia de voinţă, şi azi, îl susţin.

„Am vorbit de conectivitate în acest context. După cum ştiţi, pe zona de energie, şi cu Moldova, şi cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate, dacă vorbim de energie. Am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odesa şi cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pe care sperăm să găsim bani europeni, pentru tipul acesta de conectivitate. Am discutat şi faţă de Moldova, şi faţă de Ucraina de procesul de aderare la Uniunea Europeană şi am vorbit de expertiza pe care România o are şi pe care poate să o pună la dispoziţie în acest context şi m-am bucurat că în cadrul discuţiilor, inclusiv preşedinta Comisiei, doamna von der Leyen, a vorbit de ceea ce noi vorbim de mult, de oportunitatea pe care Europa o are să folosească Marea Neagră şi în special Portul Constanţa, care ne interesează, pentru conexiunea cu zona caspică”, a subliniat preşedintele.

Şeful statului a menţionat că a fost invitat împreună cu alţi lideri la sărbătoarea naţională ucrainiană.

„Este, pe de o parte, ziua statalităţii, pe de altă parte, aniversarea momentului în care, în această parte de lume, oamenii s-au creştinat. A fost o alegere de civilizaţie care a dus Ucraina, încă de atunci, în zona valorilor europene. A fost important, în opinia mea, să particip la această sărbătoare pentru a consolida parteneriatul pe care România îl are cu Ucraina”, a precizat Nicuşor Dan.

Preşedintele a anunţat că a avut, de asemenea, o discuţie bilaterală cu preşedintele Zelenski în care a vorbit despre minoritatea românească din Ucraina.

„Am vorbit despre cum să facem ca toate şcolile cu predare în limba română să rămână aşa cum sunt ele azi în comunităţile de români din Ucraina”, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele României a mai arătat că a avut şi o discuţie cu preşedintele sârb pe două teme, aceeaşi conexiune şi de transport şi energetică şi proiectele comune, şi a doua, de minoritatea românească şi de deschiderea Serbiei pentru protejarea acestei minorităţi „în orice mod pe care România îl consideră de cuvinţă”, a mai spus el.

Editor : M.B.