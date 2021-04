Nicuşor Dan anunţă dizolvarea Centrului Municipal pentru Dialog Social. "Nu făcea decât să cheltuiască de pomană banii publici"

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat dizolvarea Asociaţiei Centru Municipal pentru Dialog Social Bucureşti, printr-o decizie judecătorească. ONG-ul a fost înființat de fosta administrație și cheltuia aproape 4 milioane de lei pe an "fără niciun beneficiu real" pentru cetăţeni, a arătat actualul primar.

"Încă un pas făcut pentru reducerea risipei în primărie. La sfârşitul lunii decembrie, am anunţat începerea demersurilor administraţiei locale pentru desfiinţarea Asociaţiei Centru Municipal pentru Dialog Social Bucureşti, iar acum s-a obţinut decizia judecătorească de dizolvare. Acest ONG, înfiinţat în 2018 de fosta administraţie a Capitalei, nu făcea decât să cheltuiască de pomană banii publici - aproape 4 milioane de lei pe an - fără niciun beneficiu real pentru cetăţeni. Era o companie municipală mai mică, specializată în dat banii pe maşini, chirii şi salarii, care nu avea nici măcar scuza că prestează un serviciu public autentic şi care a acumulat şi jumătate de milion de lei datorii", a scris edilul general pe Facebook.

Nicuşor Dan i-a mulţumit consilierei generale USR Roxana Cantea, numită în Adunarea Generală a acestui ONG special pentru a derula demersurile juridice necesare desfiinţării.

Într-o postare pe aceeaşi reţea de socializare, USR Bucureşti precizează că asociaţia avea ca scop declarat să contribuie la dezvoltarea socio-economică a comunităţii, să promoveze activităţi pentru tineri şi seniori, dar că această "nu şi-a onorat nici măcar obligaţiile către stat de mai bine de un an de zile", iar la momentul actual figurează cu datorii în jur de 600.000 de lei.

"Am cerut rapoartele de activitate pe toţi anii, am studiat situaţia financiară şi proiectele în desfăşurare şi mi s-a confirmat, astfel, suprapunerea de atribuţii şi activităţi cu cele ale altor instituţii ale Primăriei Capitalei. Am constatat că banii, într-adevăr, nu erau cheltuiţi pentru dezvoltarea comunităţii bucureştene sau integrare europeană, ci efectiv risipiţi. Acesta a fost momentul în care am convocat AGA şi am depus cu inima împăcată dosarul de dizolvare. Astăzi am obţinut aprobarea Judecătoriei şi urmează ca directorul asociaţiei să predea toate actele şi inventarul bunurilor la zi pentru a face ultimii paşi necesari în vederea radierii asociaţiei din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor", a declarat consiliera Roxana Cantea.

Editor : B.P.